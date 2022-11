Senac abre espaço gastronômico e salas de aula inovadoras para cursos de educação profissional

Já pensou em aprender uma profissão estando em um ambiente que reproduz tudo que há em um restaurante ou um apartamento de hotel de verdade? O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) – Departamento Regional Pará, inaugurou um novo espaço gastronômico e duas salas de aula inovadoras com infraestrutura inédita e repleta de tecnologia, no Centro de Educação Profissional de Belém.

Os novos espaços foram apresentados no dia 27 de outubro em evento que reuniu autoridades, parceiros institucionais, empresários e representantes de entidades de vários segmentos. São ambientes pedagógicos capazes de dobrar o atendimento de alunos por turno e que vão diversificar a oferta de educação profissional, desde qualificações e aperfeiçoamentos até cursos técnicos de nível médio e cursos específicos para empresas.

“O objetivo do Senac e do Sistema Fecomércio é atender cada vez melhor a sociedade e as empresas, formando profissionais que farão a diferença no mercado de trabalho. Estes novos espaços têm muito a agregar aos restaurantes, à hotelaria, ao turismo e ao empresariado paraense como um todo”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Sebastião Campos.

Na foto, o presidente do Sistema Fecomércio, Sebastião Campos, e a Diretora Regional do Senac Pará, Vânia Vicentini, junto à placa de entrega dos novos espaços, ladeados por autoridades e parceiros da instituição (Divulgação/Senac)

Os convidados puderam visitar e conhecer cada detalhe das salas, especialmente pensadas para envolver o aluno do Senac em práticas que simulam a realidade no mundo do trabalho. O “Espaço Gastronômico”, concebido com 4 laboratórios independentes e 5 ambientes comuns de apoio, traz para a aprendizagem dos alunos do Senac toda as etapas da cadeia de produção da gastronomia profissional.

É formado pelos laboratórios de cozinha pedagógica; cozinha de demonstração; confeitaria & panificação e restaurante & bar, além de 5 ambientes comuns de apoio para recebimento e higienização, porcionamento e estoques (refrigerado, seco e de utensílios).

Para o empresário Reinaldo Barbosa, proprietário do restaurante Zio Cucina, os novos espaços chegam para agregar. “Com certeza muitos talentos poderão surgir e se capacitar neste espaço, que será de aprendizado para muitos jovens. O que é muito bom para o setor gastronômico”, diz.

Já o “Espaço Multifuncional de Hospedagem, Asseio e Conservação” compartilha a configuração de um quarto de hotel completo e um ambiente integrado de bancada de trabalho com ferramentas para atividades de manutenção, conservação e limpeza, propiciando a realização de simulações de trabalho de governança hoteleira, serviços de limpeza e higienização de empresas.

Espaço Multimeios Didáticos une inovação e tecnologia na educação (Divulgação/Senac)

O “Espaço Multimeios Didáticos”, também entregue na ocasião, traduz em um só lugar o que é inovação. É uma sala que impressiona pelo tamanho e pelo visual, formatada para que diferentes atividades ocorram simultaneamente, contando com recursos tecnológicos diversos, como óculos de realidade virtual, jogos digitais, palco com fundo infinito para vídeos, tablets e quadro interativo. É um ambiente que comporta qualquer tipo de curso ofertado pelo Senac, inclusive formações personalizadas para empresas.

A partir destes espaços, o Senac amplia seu portfólio agregando à sua agenda cursos muito aguardados pelo público de Belém, como por exemplo: técnico em gastronomia; formação de barista; métodos de preparo de cafés; produção de cervejas artesanais; técnicas de chocolataria; camareira e camareiro; empreendedorismo digital, dentre outras inúmeras possibilidades.

“É bom para Belém ter espaços como estes, que de modo geral vão oferecer muitas opções de treinamento para quem quer se tornar profissional ou para o empresário que deseja capacitar suas equipes”, comenta Felipe Chamma, Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Belém (SINDATA).