Sebrae promove capacitação para jornalistas paraenses

Mais de 150 jornalistas paraenses participaram da primeira etapa do Engage Expert, curso promovido pelo Sebrae no Pará em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) para os jornalistas paraenses, entre os dias 16 e 18 de setembro, via online. A iniciativa faz parte de várias ações que o Sebrae promove junto à categoria para celebrar a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, cuja cerimônia de premiação estadual vai ocorrer no dia 26, em Belém.

“O Sebrae está oferecendo este grande presente de capacitação para nossos jornalistas para estarem cada vez mais à frente do que o mercado mundial fala em comunicação. Exatamente por estarmos recebendo em 2025, no ano que vem, a COP 30, onde mais de 60 mil pessoas aqui virão e certamente o olhar dos jornalistas precisa estar muito mais apurado com relação às notícias que nós transmitiremos para o resto do mundo”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Durante os três dias da primeira etapa, a capacitação ofereceu aos jornalistas as ferramentas essenciais para cobrir a COP 30 e produzir conteúdo de alta qualidade sobre mudanças climáticas. O foco foi a relevância do evento, técnicas de cobertura jornalística e a criação de conteúdo informativo e engajador.

”As discussões foram muito importantes no sentido de capacitar os jornalistas para a cobertura da COP 30, em Belém, para que entendam toda dinâmica e especificidade da temática que vai debater sustentabilidade e clima”, disse a professora Verônica Goyzueta, que ministrou dois módulos no curso.

Os cinco módulos do curso são totalmente gratuitos e todos os que participaram receberão certificados da renomada instituição de ensino ao final do curso, no próximo dia 26 de setembro, durante a premiação estadual dos vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Professora e coordenadora dos cursos de jornalismo e publicidade da faculdade Estácio Pará, a jornalista Arcângela Sena, também participou do curso formativo, nos três dias.

”Daí a importância de um curso como este para nós, jornalistas, o acreditar, a partir do entender, é muito necessário”, finalizou ela.

No próximo dia 26, os jornalistas assistirão as duas últimas aulas presenciais do Engage Expert com a temática “Mudanças climáticas, COP 30 e o papel do Brasil na governança ambiental internacional”, e também poderão tirar dúvidas sobre a temática, com o professor Edson Capoano, no One Hall Eventos.

Prêmio Sebrae de Jornalismo

Ainda no dia 26 de setembro, a partir de 18h, ocorrerá a premiação estadual dos vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Serão quatro categorias – texto, vídeo, áudio e fotojornalismo e a categoria especial jornalismo universitário.

Os veículos TV Cultura do Pará, Amazônia Vox, Jornal O Liberal, Correio de Carajás, Rádio Cultura FM, Diário Online, TV Liberal, Portal Correio de Carajás, Folha de São Paulo/Pará, Rádio 99 FM e Estadão são os finalistas das categorias de Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo na etapa paraense do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ).

Na categoria especial jornalismo universitário, o trabalho finalista foi da Universidade da Amazônia. O tema central do concurso este ano foi “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”. Dos 168 trabalhos inscritos no Pará, 13 são finalistas.