Sebrae Pará destaca ações para potencializar pequenos negócios na COP 30

As oportunidades para micro e pequenas empresas paraenses, a partir da realização da COP 30 em Belém, foram temas do painel “Brasil rumo à COP 30: Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas na Economia Verde”, realizado na última terça-feira (12), no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI), durante a COP 29, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão.

“O painel foi muito bacana, pois tratamos dos próximos passos para realizar a COP 30, em Belém, onde estivemos junto com a vice-governadora Hana Ghassan e do prefeito eleito de Belém, Igor Normando, falando dos preparativos. As pessoas estão ansiosas na COP 29 para conhecerem a Amazônia de perto e nós, por aqui, vamos destacando nossas ações para preparar os micro e pequenos negócios para receberem os participantes e turistas”, ressaltou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, que foi moderador do painel.

Preparação

Ainda na oportunidade, o diretor-superintendente do Sebrae/PA destacou a preparação do estado para a conferência no sentido da criação de estratégias para impulsionar cadeias produtivas resilientes e alinhadas à adaptação climática, além de iniciativas de inclusão social e econômica que visam fortalecer a governança e a liderança do estado na agenda global de sustentabilidade.

“Nosso objetivo é facilitar para que os participantes e turistas possam ter acesso às belezas e riquezas da floresta pelas mãos de quem vive dela, então vamos aproveitar o maior fluxo de turistas que a região vai receber para deixar um legado de qualificação dos pequenos negócios para que eles sejam mais fortes e competitivos. Esse será o verdadeiro legado da COP 30”, completou Rubens Magno.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, frisou que o Sebrae/PA é um dos principais parceiros do Governo do Pará na preparação dos micro e pequenos empreendedores para COP 30, por meio de programas como o Capacita COP 30, que já certificou 4.400 pessoas até outubro deste ano. Ela destacou as ações do Estado para realização da Conferência em Belém.

“Desde que fomos selecionados como sede da COP 30, no ano passado, temos trabalhado arduamente nessa missão. Sabemos o quanto é importante trabalhar para termos uma cidade com uma infraestrutura melhor, para isso contamos com R$ 4 bilhões que já foram captados para nossa capital, gerando emprego e renda”, disse.

Transformação

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, também participou do encontro e ressaltou que a capital paraense já passa por uma transformação na infraestrutura para receber a Conferência no próximo ano, e que os trabalhos serão intensificados a partir de janeiro de 2025, quando ele assumirá a gestão municipal.

“Vamos entregar essas obras com celeridade para que elas sejam uma realidade na COP 30, mas sobretudo para que possamos cuidar da cidade, do dia a dia da cidade. Essa é a oportunidade que a COP vai deixar, fazendo com que Belém hoje, que tem quase 70% da sua economia girando em torno da administração pública, possa criar outras matrizes de economia, e isso passa tanto pela bioeconomia quanto pelo turismo, porque o Brasil e o mundo vão passar a conhecer Belém”, observou ele.

O assessor especial do Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Renato Ferreira, também participou do painel.