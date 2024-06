São João do Povão: Prefeitura Municipal leva tradição para as ruas de Cametá

Para celebrar a festividade do padroeiro São João Batista, a Prefeitura de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto (Seculted) realizará no dia 23 junho o tradicional São João do Povão, evento que reúne artistas locais na Praça da Cultura, com show totalmente gratuito para a população. Neste ano, o som ficará por conta da Banda Caferana o Sucesso Continua e terá como atração principal a cantora cametaense que se tornou um fenômeno, Zaynara, transformando o espaço em um arraial de alegria e tradição.

O São João do Povão é mais do que uma festa, é um encontro do resgate das memórias com a celebração da identidade cametaense. Além disso, a festa movimenta a economia local, com a geração de emprego e renda para os comerciantes e artesãos que participam do evento.

VEJA MAIS

A presença de turistas também contribui para a visibilidade da cidade, destacando Cametá como um importante destino cultural no Pará. A festa de São João, tradicionalmente celebrada no dia 24 de junho, homenageia São João Batista, um dos santos mais venerados do catolicismo. Em Cametá, a celebração ganhou uma identidade única, combinando influências culturais da região e preservando costumes passados de geração em geração.

A iniciativa da Prefeitura de promover o evento reforça o compromisso com a valorização das tradições locais, incentivando a participação comunitária e o turismo cultural.