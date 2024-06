Parceria entre UPA de Cametá e projeto Boas Práticas Cardíacas transforma a vida da população

No município de Cametá, uma parceria inovadora entre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local e o Projeto Boas Práticas Cardíacas do Ministério da Saúde está gerando impactos positivos e transformadores na vida da população. Essa colaboração tem se destacado ao promover avanços importantes no diagnóstico precoce e tratamento eficaz de pacientes com doenças cardiológicas, atuando de forma proativa para salvar vidas.

A UPA de Cametá desempenha um papel fundamental, proporcionando atendimento de urgência e emergência a uma grande parcela da população local e municípios vizinhos. Com a implementação do Projeto Boas Práticas Cardíacas, coordenado pelo Ministério da Saúde, a UPA recebeu suporte técnico especializado, treinamento avançado e acesso a recursos adicionais para melhorar o atendimento relacionado às doenças cardíacas.

Com isso, a equipe local recebe todo o apoio em tempo real da equipe de médicos cardiologistas do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Hospital Albert Einstein, que com o auxílio da tecnologia é capaz de receber o resultado do exame e fazer um diagnóstico rápido e preciso sobre a situação do paciente e encaminhar com mais rapidez para o tratamento adequado.

O impacto mais visível dessa parceria tem sido a melhoria no diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares. Por meio do projeto, a UPA foi equipada com tecnologias modernas de monitoramento cardíaco e protocolos atualizados para identificar e tratar condições como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e arritmias. Isso significa que os pacientes agora recebem atenção mais rápida e precisa, aumentando suas chances de recuperação e reduzindo complicações futuras.

A parceria entre a UPA de Cametá e o Projeto do Ministério da Saúde também serve como um exemplo inspirador de como a colaboração entre instituições pode transformar a realidade da saúde pública, proporcionando um modelo replicável para outros municípios enfrentarem desafios semelhantes.

Como funciona?

O paciente que dá entrada na UPA com quadro que remetam a situação cardiovascular, na unidade recebe o protocolo dos primeiros socorros e em seguida é realizado o exame de Eletrocardiograma (ECG), o qual é avaliado em tempo real pelo cardiologista dos hospitais parceiros do projeto em São Paulo, sugerindo a conduta de tratamento ou transferência para a unidade de retaguarda em urgências cardiológicas o Hospital das Clinicas Gaspar Viana, localizado em Belém.

A transferência do paciente pelo suporte avançado terrestre e fluvial é de 5 horas aproximadamente, com a rapidez no diagnóstico, esse tempo pode ser encurtado para 40 minutos através do transporte realizado pela equipe do aeromédico do estado. Esta melhoria é alcançada após a reunião virtual entre gestores médico e administrativo local e equipe do Hospital em São Paulo.

Os resultados dessa parceria já estão sendo sentidos pela comunidade. Desde sua implantação no final de 2023, o projeto já atendeu 4080 pacientes, sendo alguns casos graves, que tiveram sua saúde reestabelecida graças ao tempo adequado do atendimento.

Outro aspecto crucial dessa parceria é a capacitação contínua dos profissionais de saúde da UPA. Médicos, enfermeiros e técnicos receberam treinamento especializado em cardiologia, permitindo um manejo mais eficaz e seguro das condições cardíacas dos pacientes. Essa valorização da educação médica contínua contribui diretamente para a qualidade dos serviços oferecidos aos moradores de Cametá.