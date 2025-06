RT Veículos realiza ofertas Juninas, em Belém

O mês de junho é marcado pelos tradicionais festejos juninos, mas também pode ser um excelente período para comprar um veículo novo. Pensando nisso, a RT Veículos criou o Mês de Ofertas Juninas com condições especiais para quem deseja adquirir um veículo.

A ideia de criar essas promoções surgiu como uma maneira de entrar no clima junino, que é tão forte no Pará, e ao mesmo tempo oferecer condições especiais para quem está querendo trocar de carro. De acordo com Enos Nogueira, assistente de marketing da RT Veículos, a promoção começou no dia 16 de junho e seguirá até o fim de junho.

Promoção tem diversos tipos de veículos, desde os carros mais econômicos até os modelos maiores para família ou trabalho (Foto: Igor Mota)

“As condições estão super facilitadas. Estamos trabalhando com entrada de até R$1.000,00 em alguns modelos, parcelas que cabem no bolso e taxas abaixo do mercado. Também aceitamos carro usado como parte do pagamento”, explica Enos Nogueira.

Para participar da promoção, basta visitar a loja, que está localizada na avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal, e escolher o carro. A promoção é válida para todos os clientes, inclusive para quem está comprando o primeiro carro.

“Nós vemos essa promoção como uma grande oportunidade de aproximar ainda mais o cliente da RT Veículos. Não é só vender, é criar um momento especial, com atendimento diferenciado e condições que realmente fazem a diferença”, acrescenta o assistente de marketing da RT.

É válido destacar que na RT não há necessidade de comprovação de renda. Além disso, a loja facilita o processo de compra para aposentados, pensionistas, servidores, taxistas e motoristas de aplicativo.

