RT Veículos oferece diversas vantagens para quem deseja comprar um veículo

Ter um carro proporciona muito conforto e praticidade ao longo da rotina corrida, seja para trajetos longos ou curtos, pois com ele é possível chegar pontualmente no trabalho e em outros compromissos. Sendo assim, a empresa RT Veículos oferece diversas facilidades para adquirir um veículo.

De acordo com André Farias, consultor de vendas da RT Veículos, a loja trabalha com veículos seminovos, são eles: carros utilitários; caminhonetes; sedan;motos e hatches.

“Os principais diferenciais da nossa loja são as facilidades adquirir um carro com entradas a partir de R$ 5 mil, podendo ser parcelado no cartão de crédito até 21 vezes. Além disso, nossa loja possui oficina própria, o que aperfeiçoa e dá agilidade ao nosso pós-venda”, destaca André Farias.

Na RT Veículos não há necessidade de comprovar renda (Divulgação/RT Veículos)

Vantagens

Outro ponto importante é que qualquer pessoa pode adquirir um veículo na RT, pois não há necessidade de comprovação de renda. Além disso, a loja facilita o processo de compra para aposentados, pensionistas, servidores, taxistas e motoristas de aplicativo.

“Para tirar um carro na RT veículos, a principal forma de venda é o financiamento, onde há aprovação feita em minutos e, desta maneira, é possível sair com o carro na mesma hora. Além disso, aceitamos carta de crédito, cartão de crédito e a modalidade à vista”, ressalta o consultor de vendas.

A seguir, confira como planejar a compra de um veículo:

1. Verifique o seu orçamento: o primeiro passo é estabelecer um orçamento realista, levando em consideração não apenas o preço do carro em si, mas também os custos adicionais;

2. Pesquise: é sempre importante fazer uma pesquisa detalhada sobre os diferentes modelos de carros disponíveis, suas características, custos e consumo de combustível;

3. Veja as opções de pagamento: existem diversas opções de pagamento disponíveis para ajudá-lo a adquirir um carro. Por isso, analise os pontos positivos e negativos de cada modalidade.

Clique aqui e confira todas as vantagens de adquirir um carro na RT Veículos.