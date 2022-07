Veículos: Chevrolet Cruze tem mecanismos que previnem acidentes

Ao fazer viagens de carro, principalmente no período de férias escolares, é necessário sempre pensar na segurança durante o percurso e, para prevenir possíveis acidentes, o ideal é optar por um veículo com mecanismos seguros.

Segundo a gerente da RR Chevrolet, Karina Aboul, o Cruze, novo modelo de carro da Chevrolet, é um excelente veículo para realizar viagens, pois tem um sistema de frenagem de emergência.

Karina Aboul é gerente da RR Chevrolet e destaca as vantagens do veículo (Arquivo pessoal)

“No caso de possibilidade de batida no veículo ou obstáculo na frente, esse sistema auxilia na frenagem de 8 a 80 quilômetros em média. Evitando colisão inesperada, além de ligar um sinal luminoso no para-brisa e alerta sonoro ao motorista”, explica Karina.

A profissional ressalta que o sinal luminoso pode ser programado no volante e avisa as distâncias de 60, 40 ou 20 metros. “Sendo que a distância de 20 metros é a mínima programada, pois esse dispositivo fica sempre ativado automaticamente para auxiliar o sistema de frenagem de emergência”, acrescenta.

Confira, a seguir, algumas características do Chevrolet Cruze:

- Easy pack;

- Carregador Wireless;

- Alerta de detecção de pedestres;

- Alerta de ponto cego;

- Sistema stop start;

- Partida remota através da chave;

- Sistema de frenagem de emergência em baixa velocidade;

- Assistente de permanência em faixa;

- Farol adaptativo;

- Onstar.

