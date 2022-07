Checklist para revisão do carro: veja o que fazer antes de viajar!

O período de férias escolares chegou e com ele a vontade de viajar com a família ou amigos. E para evitar possíveis transtornos no percurso, é fundamental sempre realizar a revisão do carro antes de pegar a estrada.

Segundo o gerente, Celivaldo Damasceno, que atua na RR Chevrolet, antes de viajar, é necessário fazer um check-up para verificar no carro possíveis problemas nas pastilhas de freio, suspensão, lâmpadas de faróis e lanterna.

Celivaldo Damasceno é gerente da RR Chevrolet. Ele elenca quais itens devem ser verificados na revisão do veículo. (Arquivo pessoal)

“Também é importante verificar o estado dos pneus, incluindo o estepe. Não podemos esquecer de fazer um bom alinhamento e balanceamento”, explica Celivaldo.

No caso dos veículos que não seguem o plano de manutenção preventiva recomendada pelo fabricante, é necessário incluir outros itens na revisão, são eles:

- Correias;

- Tensores;

- Motor;

- Baterias;

- Funcionamento dos cintos de segurança.

Prudência

Além dos cuidados com o carro, é necessário que o condutor esteja em condições para dirigir, pois é fundamental ficar atento na estrada, principalmente no período da noite.

“É essencial evitar excesso de peso no veículo para não comprometer a estabilidade, respeitar a sinalização e os limites de velocidade, além de não ingerir bebidas alcoólicas”, comenta.

VEJA MAIS

O gerente ressalta que a frequência das revisões deve ir de acordo com a recomendação do fabricante do veículo. “Para a marca Chevrolet, que é a bandeira que a RR trabalha, as revisões devem ser feitas a cada 10.000 km ou um ano do veículo. Dependendo do modelo e ano, também existe a troca de óleo a cada 5000 km ou seis meses”, afirma.

A RR Chevrolet possui um alto padrão com equipamentos modernos e profissionais capacitados, que avaliam os veículos seguindo um checklist de verificações. Clique aqui e saiba mais sobre os serviços da RR.