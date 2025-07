Rede La Salle: fé, educação e transformação social

O Colégio La Salle Ananindeua integra uma Rede Internacional de Educação com mais de 300 anos de história. A trajetória lassalista teve início na França, em 1651, com o nascimento de São João Batista de La Salle, fundador do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. Desde o princípio, sua missão foi oferecer educação às crianças e aos jovens mais necessitados, especialmente filhos de artesãos que não tinham acesso à escola.

A rede acredita que a educação é o caminho mais eficaz para transformar vidas e realidades. Por isso, a Rede La Salle investe continuamente em obras sociais. Inspirados pelo carisma e pela missão deixados pelo fundador, a instituição segue promovendo o acesso à educação de qualidade, contribuindo para que mais pessoas conquistem seus direitos e construam um futuro melhor.

Movidos por esse legado, as obras localizadas no bairro do Icuí representam uma oportunidade concreta para que crianças, jovens e adultos tenham acesso à educação de qualidade. No Centro de Educação e Cidadania La Salle (CEC), são oferecidos cursos técnicos nas áreas de administração, atendente de farmácia, informática, espanhol e alfabetização de adultos.

Alunos do Centro de Educação e Cidadania La Salle, no curso de informática básica (Divulgação/Rede La Salle)

O CEC conta com o apoio de importantes parcerias, como o Instituto Nelson Wilians e o Instituto Equatorial, por meio de editais de incentivo financeiro, o que possibilita a ampliação do alcance e da qualidade das ações formativas.

Transformar vidas por meio da educação é o que move a Rede La Salle e todos os seus colaboradores a seguirem oferecendo um ensino de qualidade. No ano da espiritualidade lassalista, marcado também pelo jubileu da igreja e pelo chamado pastoral a voltarmos o olhar para as periferias — sejam elas existenciais, geográficas, sociais ou simbólicas — a rede reafirma o compromisso de seguir fortalecendo a educação na cidade de Ananindeua.