5 motivos para escolher o Colégio La Salle Ananindeua: educação, valores e infraestrutura de ponta

O Colégio La Salle Ananindeua se destaca na região por oferecer uma educação de qualidade, baseada nos princípios lassalistas, que priorizam o desenvolvimento integral do aluno. Com uma proposta educacional sólida, voltada para a formação humana e acadêmica, o colégio oferece uma série de vantagens que fazem a diferença na vida de seus estudantes. Conheça os cinco principais motivos para escolher essa instituição de ensino:

1. Excelência em educação lassalista: formação integral e compromisso com o futuro

A excelência educacional do Colégio La Salle Ananindeua está diretamente ligada aos princípios lassalistas, que possibilitam a formação integral do aluno. Isso significa que o colégio não se limita apenas ao ensino acadêmico, mas também ao desenvolvimento emocional, social e ético dos estudantes.

Com uma metodologia voltada para a formação integral, o colégio se orgulha de sua capacidade de preparar os estudantes para o vestibular, o ENEM e outras etapas importantes da vida acadêmica e profissional.

Com um acompanhamento constante e simulações regulares, os alunos estão sempre preparados para enfrentar as provas mais exigentes. O desempenho nas Olimpíadas do Conhecimento é outra prova do nível de excelência do colégio, com nossos alunos conquistando diversas medalhas em áreas como matemática, geografia e química. Esses resultados são fruto de um trabalho sério e de um ambiente que incentiva a curiosidade, o estudo contínuo e o esforço pessoal.

Além disso, o Colégio La Salle Ananindeua investe em projetos que incentivam os alunos a explorar sua criatividade e desenvolver habilidades essenciais para o futuro. Entre eles, destacam-se o SINU (Simulação das Nações Unidas), onde os estudantes discutem questões globais, a Mostra STEAM, que mistura ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática de forma prática, e o Edu Empreen, focado no empreendedorismo e na criatividade. Esses projetos preparam os alunos para se tornarem pensadores críticos e cidadãos inovadores.

Instituição de ensino investe em projetos que incentivam a criatividade e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

2. Turno complementar: mais tempo para aprender e se desenvolver

O turno complementar do Colégio La Salle Ananindeua é uma excelente opção para as famílias que buscam uma formação completa para seus filhos. Oferecendo atividades que complementam a grade curricular, o turno proporciona mais tempo para os alunos se dedicarem a outras áreas do conhecimento, como arte, esportes e desenvolvimento pessoal.

Esse modelo de ensino ajuda a reforçar o aprendizado e a desenvolver habilidades importantes, além de ser uma ótima oportunidade para os estudantes se aprofundarem em atividades extracurriculares, desenvolvendo talentos e interesses fora da sala de aula.

3. Programa bilíngue: preparando os alunos para o mundo globalizado

Em um mundo cada vez mais globalizado, dominar outro idioma é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. O programa bilíngue do Colégio La Salle Ananindeua prepara os alunos para se comunicarem fluentemente em inglês, ampliando suas oportunidades no futuro.

O bilinguismo é um dos pilares educacionais lassalistas, que acreditam que o ensino de línguas estrangeiras é fundamental para a formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios globais. O programa é conduzido por professores especializados e integra o ensino de inglês de forma contínua desde os primeiros anos até a fase mais avançada, com ênfase em habilidades práticas e comunicação.

4. Infraestrutura de ponta: ambientes modernos e confortáveis para aprender

A infraestrutura de ponta do Colégio La Salle Ananindeua é um dos grandes diferenciais da instituição. Com ambientes amplos, modernos e equipados com a mais alta tecnologia, o colégio oferece uma estrutura que favorece o aprendizado e o bem-estar dos estudantes.

As salas de aula são preparadas para receber novas metodologias de ensino, com recursos audiovisuais, internet de alta velocidade e ambientes adaptados às necessidades de cada faixa etária. Além disso, o colégio conta com áreas de convivência, laboratórios de ciências e informática, quadras esportivas e espaços destinados a atividades culturais.

O Colégio La Salle Ananindeua também investe em ambientes inovadores, como a sala maker, que estimula a criatividade e o aprendizado prático, e a sala google, equipada com recursos para a integração de tecnologia de ponta no processo educativo. Para garantir a conveniência e o conforto de todos, o colégio ainda oferece um super estacionamento, facilitando a chegada e saída de pais e responsáveis.

Sala Google conta com recursos para a integração de tecnologia de ponta no processo educativo (Divulgação/Colégio La Salle Ananindeua)

Essa infraestrutura completa oferece aos alunos as melhores condições para se desenvolverem de forma integral, em um ambiente estimulante e preparado para os desafios do futuro.

5. Escola em pastoral: educação com valores humanos e cristãos

No Colégio La Salle Ananindeua, a educação vai além do ensino tradicional. Com a proposta de uma escola em pastoral, o colégio integra os princípios cristãos e valores humanos no processo educativo. A pastoral escolar tem como objetivo fortalecer a formação espiritual dos alunos, proporcionando um ambiente que os prepara não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade, cultivando o respeito, a solidariedade, o diálogo e a cidadania.

A missão pastoral do colégio está em sintonia com o carisma lassalista, que acredita na educação como um instrumento de transformação social e pessoal. O Colégio La Salle Ananindeua promove momentos de oração, reflexão e ações solidárias que ajudam os estudantes a se conectar com seus princípios éticos e morais.