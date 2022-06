Conheça os benefícios de cultivar horta e jardim em casa

O contato com o verde é sinônimo de qualidade de vida. Porém, o avanço urbano tem feito esses espaços ficarem cada vez mais distantes do nosso cotidiano. Diante desse problema, algumas práticas capazes de nos reaproximar da natureza vêm ganhando terreno pela praticidade de realizá-las mesmo com pouco espaço dentro de casa.

Esse é o caso da jardinagem e da horticultura, atividades humanas milenares com benefícios reconhecidos para o meio ambiente, a saúde e o bem-estar. As plantas filtram o ar e tornam o ambiente livre de poluentes, promove sensação de paz e tranquilidade, reduzindo o cansaço mental e o estresse, além de que seu cultivo pode ser feito com técnicas orgânicas e agroecológicas, diminuindo assim o uso de agrotóxicos e outros produtos químicos prejudiciais para as pessoas e o planeta.

Logo, percebe-se que cultivar hortas e jardins em casa traz uma série de vantagens, mas alguns requisitos são importantes para desenvolver essas atividades em casa. Um dos principais é o espaço, que não precisa ser grande, mas tem que ter tamanho suficiente para acomodar bem os vasos e em que haja disponibilidade de luz solar por pelo menos 4 horas diárias, afinal trata-se da principal fonte de energia das plantas.

É a partir do processo de captura da energia solar chamado de fotossíntese que os vegetais produzem a energia necessária à sua sobrevivência, gerando com isso a fixação do carbono e disponibilização de oxigênio para o meio ambiente.

Preservar o verde em casa é benéfico para os moradores e o meio ambiente (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Além disso, ferramentas de jardinagem e determinados acessórios são essenciais porque ajudam na manipulação das plantas. Entre os utensílios que não podem faltar em casa estão: luvas, pás, borrifadores, mangueira, regador e tesoura de poda. E, lógico, diferentes tipos de vasos, jardineiras, terra e adubo fazem toda a diferença no desenvolvimento do seu jardim ou horta.

E o melhor é que, além de embelezar e perfumar sua casa e todo o ambiente no entorno, as espécies plantadas podem enriquecer sua alimentação com sabores mais frescos e ter uma nutrição mais saudável. Alguns tipos de ervas de uso comum na culinária podem ser plantadas em pequenos vasos até pelos jardineiros de primeira viagem. Entre elas estão: orégano, alecrim, pimenta, salsa, manjericão, tomilho e cebolinha. Se tiver um pouco mais de área disponível em um canteiro ou quintal, dá para cultivar hortaliças como alface, cenoura, rúcula e outras.

Para saber mais sobre essa e outras formas de levar uma vida mais sustentável e em maior contato com o meio ambiente, clique aqui.