Confira 5 dicas para cuidar do meio ambiente no cotidiano

A preocupação global com os impactos da ação humana sobre o meio ambiente tem contribuído para uma importância cada vez maior da sustentabilidade seja no âmbito dos governos, das empresas e da sociedade. Para a população, as questões ambientais podem parecer de difícil compreensão inicialmente, mas, na prática, comportamentos ambientalmente corretos podem ser incorporados no dia a dia com atitudes simples.

1. Economize energia

As diversas fontes de energia são essenciais em muitos processos produtivos e estão presentes em várias atividades do cotidiano. Por conta dessa relevância, estar atento ao consumo de energia pode ser determinante para uma rotina mais sustentável.

Evitar o desperdício de energia elétrica em casa ou no trabalho, substituir eletrodomésticos e outros objetos por produtos mais eficientes e priorizar fontes de energia limpa e renovável são alguns gestos que causam um efeito positivo na preservação do meio ambiente.

A energia gerada em sistemas de energia solar ou eólica, por exemplo, provoca menos danos ambientais que as usinas hidrelétricas. Da mesma forma, a opção por etanol e biocombustíveis reduz a poluição e as emissões de carbono e outros gases na atmosfera. Além disso, são atitudes capazes de melhorar até o orçamento doméstico, diminuindo os custos com a conta de luz a longo prazo e com o consumo de combustível.

2. Não desperdice água

A água é um dos principais recursos oferecidos pela natureza e um elemento essencial à vida, no entanto é um bem finito e que precisa ser preservado. Por isso, adotar atitudes de consumo consciente com a água são fundamentais para cuidar do meio ambiente.

Estimativas apontam que quando se desliga a torneira enquanto se escova os dentes, é possível economizar 18 litros de água por dia. Outras formas de desperdício também podem ser evitadas quando se fecha a torneira ao usar a mangueira ou lavar as louças, exemplo. Outra dica importante tem a ver com o sistema hidráulico das residências, já que a presença de vazamentos ou qualquer tipo de má regulação pode levar esse recurso tão precioso pelo ralo.

3. Busque alternativas para o uso de papel

A preservação das florestas é uma questão central para promover um ambiente mais equilibrado e resiliente às mudanças climáticas. Porém, muitas espécies servem de matéria-prima para a produção de papel, o que diminui a cobertura vegetal em muitas regiões.

Mesmo em um mundo cada vez mais digital, o papel ainda é bastante utilizado no dia a dia. As alternativas para diminuir um uso excessivo incluem: priorizar formas de registro com recursos online e reutilizar as folhas impressas para fazer rascunhos ou outras impressões no outro lado. As empresas prestadoras de serviços também têm incentivado os consumidores a adotar as faturas digitais ao invés dos boletos impressos. Uma migração simples e que incorpora até facilidades para realizar pagamentos em aplicativos ou internet banking.

4. Separe corretamente os resíduos

Uma das práticas incentivadas pela legislação ambiental brasileira é a reciclagem. Mas para que esse processo seja efetivo é necessário que a população colabore com as cooperativas de materiais recicláveis separando papeis, plásticos, vidros e metais de forma adequada.

O apoio à coleta seletiva contribui para diminuir o impacto dos resíduos sólidos no meio ambiente (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Antes de tudo, é preciso saber que esses materiais não devem ser misturados com os resíduos orgânicos. Também é necessário higienizar e acondiciona-los em embalagens específicas para cada um. Por fim, basta entregá-los aos trabalhadores das cooperativas ou depositar nos pontos de coleta seletiva. Assim, os resíduos terão como destino à reciclagem e não causarão impactos em vias públicas ou aterros sanitários.

5. Descarte adequado de materiais perigosos

Além dos resíduos orgânicos e dos materiais recicláveis, produtos como lâmpadas, pilhas e baterias, eletrônicos, pneus e outros também precisam de um descarte próprio e passar por processos de tratamento que são executados por um serviço especializado em gestão de resíduos, como o ofertado pela Recicle Soluções Ambientais.

Separar esses materiais e os encaminhe aos postos de coleta para descarte adequado. Dessa forma, você garante que esses produtos não contaminem o solo, os lençóis freáticos ou promovam outros danos ambientais.