Quem foi Tiradentes e qual é a sua importância para a história do Brasil?

O dia 21 de abril é considerado feriado nacional no Brasil, pois faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes, que tornou-se conhecido por ser um dos líderes da inconfidência mineira e ter sido enforcado em 1792.

O professor de história, Diogo Camelo, que atua no Colégio Ideal da Cidade Nova e Batista Campos, destaca que a família de Tiradentes teve os bens confiscados pela coroa portuguesa. Diante desse cenário, ele resolveu começar uma conspiração.

Professor de história pontua que Tiradentes foi um dos líderes da inconfidência mineira (Arquivo pessoal)

“Ele tinha um desejo de contrariar o fisco português, que ia executar a cobrança de impostos atrasados na região, mas Tiradentes acabou sendo incriminado durante a prisão dos envolvidos na inconfidência mineira”, comenta.

Feriado de Tiradentes

Joaquim José desempenhou várias profissões ao longo da vida, entre elas, membro da força militar de Minas Gerais e dentista amador. Por isso, recebeu o apelido de Tiradentes.

De acordo com o professor de história, o feriado de Tiradentes foi aprovado em 1949, no governo do general Eurico Gaspar Dutra, com o intuito de celebrar a memória das forças armadas, que cultuam o Tiradentes como um grande líder militar.

“O feriado celebra a memória de um líder militar que teria lutado no passado para defender um projeto republicano dos brasileiros”, esclarece.

Pena de morte

A historiografia brasileira ressalta que a execução de Tiradentes teve dois objetivos: tornar a punição algo pedagógico e desviar a atenção dos reais problemas que a coroa portuguesa tinha que enfrentar na região.

“Tudo isso acabou gerando o espetáculo da punição, tanto que na historiografia brasileira, a imagem de Tiradentes ficou basicamente apagada e só foi resgatada a partir da proclamação da república”, finaliza Diogo Camelo.