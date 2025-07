Quadra inaugura a Quadra Store Braz com experiência imersiva e acolhimento exclusivo

No dia 23 de junho, a Quadra Engenharia inaugurou a Quadra Store Braz, sua nova loja-conceito no Quadra Braz Corporate, localizada na avenida Comandante Brás de Aguiar, no bairro de Nazaré, em Belém. O espaço nasce como um ponto de encontro entre inovação, atendimento dedicado e a essência dos empreendimentos da marca.

A loja foi pensada para proporcionar uma vivência marcante e acolhedora, reunindo elementos que refletem o cuidado da Quadra com cada detalhe. As maquetes dos projetos Quadra Legacy Design by Pininfarina e Quadra Authentic Design by Pininfarina, com quatro metros de altura e produzidas em Itajaí, Santa Catarina, impressionam pela escala e precisão. A sala imersiva leva a experiência ainda mais longe: com visão 360° dos pavimentos, plantas, vídeos, fotos, conceito, localização e facilidades do entorno, ela permite explorar com profundidade os três últimos lançamentos da marca: Quadra Edge, Quadra Legacy Design by Pininfarina e Quadra Authentic Design by Pininfarina.Thais Toscano assina a arquitetura de interiores da loja.

Outro destaque é o café interno assinado pela Pissolati Café, que complementa a proposta de receber com conforto e elegância, criando um ambiente ideal para conversas tranquilas e momentos de decisão.

Mais que um ponto de atendimento, a Quadra Store Braz reforça o compromisso da Quadra com a excelência e com a criação de experiências significativas no mercado imobiliário. Um espaço feito para inspirar e conectar pessoas a projetos que expressam sofisticação e visão de futuro.

A Quadra convida todos os parceiros, clientes e interessados a visitarem a nova loja. O espaço está aberto para receber quem busca um atendimento personalizado e uma imersão completa no universo da marca.