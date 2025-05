Quadra Edge consolida conceito inédito de Office Home no mercado imobiliário de Belém

A Quadra Engenharia, reconhecida por seus empreendimentos de alto padrão, reforça sua presença no segmento corporativo com o Quadra Edge - primeiro Office Home do país. O projeto une a funcionalidade de espaços corporativos à atmosfera de bem-estar e praticidade, típicos da vida residencial.

Mesmo antes do início das obras, o projeto já conquistou o mercado com uma proposta diferenciada e tem atraído investidores, empresários e profissionais liberais que buscam um espaço alinhado às novas dinâmicas do trabalho e às demandas de um estilo de vida mais conectado, prático e eficiente.

Um dos pontos de destaque do empreendimento é o visual do projeto. A fachada do Quadra Edge traduz o espírito inovador do projeto por meio da arquitetura desconstrutivista, marcada por volumes assimétricos, recortes ousados e sobreposições que rompem com o convencional. Mais do que estética, a proposta valoriza a identidade visual do edifício e sua integração com o entorno urbano, reforçando a presença do empreendimento como um novo ícone arquitetônico em Belém.

Empreendimento atende às demandas de quem busca um espaço mais conectado, prático e eficiente (Black Visions|Divulgação Quadra Edge)

O empreendimento, que fica localizado entre os bairros Umarizal e Nazaré, regiões estratégicas de Belém, oferece plantas flexíveis a partir de 32,08 m², todas com sacada e possibilidade de junção de até 641,56 m², além de áreas comuns completas, como coliving no lobby, auditório, estúdio de podcast (Edge Talks), espaço fitness, carwash e café. Toda a estrutura será equipada com tecnologia de ponta, incluindo reconhecimento facial nas catracas, automação predial, segurança inteligente e energia solar.

O projeto atende especialmente empresas, investidores e profissionais que buscam um imóvel sofisticado, com diferencial competitivo e posicionamento estratégico.

Quadra Edge já está com unidades disponíveis para venda e atendimento personalizado (Black Visions|Divulgação Quadra Edge)

O Quadra Edge ainda está com unidades disponíveis para venda e atendimento personalizado. Com previsão de forte valorização e alto potencial de retorno, o empreendimento representa um novo marco no mercado corporativo do Norte do Brasil. Para mais informações acesse o site da Quadra Engenharia.