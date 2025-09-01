Quadra Engenharia leva voz do Norte à Convenção Secovi-SP com participação de Tony Couceiro

A Quadra Engenharia marcou presença na Convenção Secovi-SP 2025, realizada em São Paulo, com a participação de seu co-CEO, Tony Couceiro, em um dos debates centrais do encontro. O evento, considerado um dos mais relevantes do mercado imobiliário nacional, reuniu empresários e lideranças do setor para discutir os rumos da construção civil e suas especificidades regionais.

Couceiro integrou o painel que abordou os diferentes contextos do setor nas cinco regiões do país. Em sua fala, trouxe a realidade do Norte do Brasil, chamando atenção para os impactos da falta de cadeia produtiva local, o peso da logística nos custos finais das obras, a defasagem de índices de referência, a burocracia nos processos de aprovação e a necessidade urgente de renovação da mão de obra.

(Divulgação/Quadra Engenharia)

Ao expor esses pontos, o executivo ressaltou que compreender os obstáculos regionais é fundamental para que o setor avance de forma equilibrada em todo o país. “Levar a experiência do Norte a um debate dessa dimensão é essencial para que o Brasil construa soluções mais justas e conectadas às diferentes realidades”, destacou.

(Divulgação/Quadra Engenharia)

A presença da Quadra Engenharia no encontro evidencia o papel ativo da empresa em pautar questões estruturais que afetam não apenas seus empreendimentos, mas todo o mercado imobiliário da região. Para a companhia, participar de um fórum dessa magnitude fortalece sua contribuição para o desenvolvimento do setor e amplia a representatividade do Norte nas discussões nacionais.