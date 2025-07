Programa 'A União Faz a Vida' celebra 30 anos com mais de 5 milhões de estudantes impactados

Criado em 1995, o programa A União Faz a Vida, completou 30 anos na última quinta-feira (17). Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento dos princípios de cooperação e cidadania e com uma metodologia própria que é desenvolvida por meio de projetos cooperativos, o programa promove uma aprendizagem ativa atuando diretamente em escolas públicas e privadas, impactando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes até hoje.

“É com muita alegria e orgulho que comemoramos essas três décadas de atuação do programa A União Faz a Vida. Desde sua criação, com o envolvimento das escolas, educadores e assessores pedagógicos junto com as cooperativas locais, conseguimos promover mudanças significativas na educação das comunidades onde atuamos. Os relatos pessoais são a melhor medida do impacto dessa iniciativa ao longo do tempo”, destaca Romeo Balzan, superintendente de cooperativismo da Fundação Sicredi.

Com o mote “30 anos de descobertas, 30 anos de história pra contar”, as celebrações terão diversas ações no decorrer do ano, entre elas o concurso “Qual nome é a minha cara?”, que foi recentemente lançado e convida as instituições de ensino participantes do A União Faz a Vida a sugerirem um nome para a mascote — uma abelha, símbolo de união e cooperação. O resultado será divulgado em novembro, durante o Summit Nacional de Cooperativismo promovido pela Fundação Sicredi.

Fazendo a diferença

O programa, que iniciou no município de Santo Cristo (RS), cresceu e nestas três décadas milhares de estudantes em conjunto com os professores e comunidade educativa realizaram expedições investigativas e desenvolveram projetos a partir das suas curiosidades, relacionando as aprendizagens com a vida.

Presente em 15 estados brasileiros, ao longo desse período já impactou positivamente 5,3 milhões de crianças e adolescentes, envolveu 250 mil educadores e alcançou 4,9 mil escolas em mais de 780 municípios.

Com valores essenciais como o diálogo, justiça, solidariedade e respeito à diversidade, a abordagem pedagógica é centrada em projetos cooperativos, que estimulam o pensamento crítico, a escuta ativa e o protagonismo. Além disso, todos os integrantes do projeto se engajam e participam ativamente, sejam eles estudantes, profissionais da educação, pais ou comunidade. Uma verdadeira Rede de Compromisso que valoriza cada pessoa que faz parte do programa.

Fundação Sicredi

A Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural Sicredi foi criada em 2005 com o objetivo de preservar a essência do cooperativismo no desenvolvimento do Sicredi.

Como uma organização da sociedade civil, a Fundação Sicredi se dedica à estruturação e desenvolvimento de programas e iniciativas educacionais, sociais, culturais, ambientais e de desenvolvimento de lideranças cooperativistas, implementados pelas Cooperativas em todo o Brasil, voltados a expandir nosso impacto positivo junto aos associados e nas comunidades onde estamos presentes.