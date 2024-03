CMB, através de seu presidente, incentiva a adesão de veículos elétricos em Belém

Na última quinta-feira (29), em sessão ordinária no auditório João Batista da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o vereador John Wayne (MDB), presidente da Câmara Municipal de Belém (CMB), protocolou um requerimento que estabelece a política de incentivo à aquisição de carros, motocicletas e bicicletas, todos estes movidos por energia elétrica, no município de Belém.

No próximo ano, a capital paraense irá sediar um dos eventos mais importantes do mundo sobre mudanças climáticas, a COP 30. Evento que dará visibilidade mundial e trará milhares de participantes, nacionais e estrangeiros interessados em projetos ecológicos e proteção do meio ambiente.

VEJA MAIS

Pensando nisso, o parlamentar justificou apresentando diversos argumentos positivos que irão contribuir para a redução da emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera, bem como a diminuição nos gastos para manter os veículos e no silêncio que eles proporcionam quando estão ligados. Essas mudanças servirão para toda a população de Belém.