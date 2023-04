Prefeitura de Ponta de Pedras realiza espetáculo gratuito na Sexta-feira Santa

Acontecerá na sexta-feira (7), às 19h30, o espetáculo teatral “Os 14 Passos da Paixão”, em Ponta de Pedras, Marajó. A apresentação, que conta com o apoio da Prefeitura de Ponta de Pedras e da Secretaria de Cultura, será realizada na quadra da Escola Romeu Santos e terá a entrada gratuita.

O espetáculo é uma adaptação teatral que narra a Via Crucis, a caminhada de Cristo até o calvário, onde morreu para nos redimir de nossos pecados, e traz consigo a participação da Banda Sinfônica da AMAM que acompanha cada momento, sob a regência de Marcelino Beltrão.

Sob direção do renomado diretor de teatro, Geraldo Salles, o espetáculo conta com novos artistas ponta-pedrenses e também com a inclusão social, trazendo artistas portadores de necessidades especiais, que possuem muito talento e têm muito a ensinar.

Um dos pontos fortes da apresentação é a inclusão de artistas portadores de necessidades especiais (Divulgação/Prefeitura de Ponta de Pedras)

“Estou aqui muito feliz com o resultado que estou tendo do trabalho desenvolvido com os novos artistas e com os mais experientes, mas o grande lance do espetáculo esse ano será a inclusão social, através de atores que têm muito a nos ensinar. Está sendo um trabalho maravilhoso e gratificante poder homenageá-los”, ressalta o diretor.

Quem não puder ir ao espetáculo, pode acompanhar a transmissão ao vivo pela página da Prefeitura de Ponta de Pedras no Facebook.