Mais de R$ 75 milhões em investimentos: Prefeitura de Canaã assina ordens para cinco novas obras

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, assinou, na última quarta-feira (11), cinco ordens de serviço para um pacote de obras que prevê mais de R$ 75 milhões em investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e lazer. A solenidade de assinatura contou com a presença de vereadores, empresários e representantes da sociedade civil.

Para a prefeita do município, Josemira Gadelha, os investimentos fomentarão a economia de Canaã dos Carajás (Divulgação Prefeitura de Canaã dos Carajás)

Os investimentos integram o programa Construindo o Amanhã – grandes obras, que visam estimular a geração de emprego, atrair investimentos e transformar Canaã em referência em qualidade de vida. Foram assinadas as ordens de serviço para a construção de duas escolas – uma na VS-52 e outra no bairro Bela Vista; para a construção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); para a construção de um lago recreativo no bairro Nova Esperança, próximo ao Residencial Canaã; e para construção da 1ª etapa do Parque de Exposições no bairro Ouro Preto.

Vale destacar que o prédio do SAMU é uma indicação dos vereadores Cleverson Zajac, Criatura, Dinilson José e Miguel da Saúde. “Nossa Canaã dos Carajás está crescendo cada vez mais, e ficando mais bonita, e vem muito mais coisa por aí”, anunciou a prefeita, ao assinar os documentos.

