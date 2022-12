Vale da Bênção, em Canaã dos Carajás, celebra inauguração de praça e lago recreativo

Olhares de alegria e satisfação foram frequentes na noite de segunda-feira (12), no bairro Vale da Bênção, em Canaã dos Carajás. A comunidade celebrou a inauguração da praça do bairro. A nova opção de lazer da comunidade conta com um espaço de 990m², lago recreativo, playground, áreas verdes e academia ao ar livre.

Atrações musicais com os jovens moradores da cidade fizeram parte do evento (Divulgação: Prefeitura de Canaã dos Carajás)

E para dobrar a alegria, a caravana do Governo Municipal realizou, em seguida, uma edição do Natal com a Comunidade, com a oferta de uma ceia realizada em parceria com os moradores. Entre as apresentações culturais, a orquestra do Projeto Sinfonia da Paz e um coral com estudantes locais animaram a festa.

O evento contou com a presença de autoridades municipais como a prefeita Josemira Gadelha, o vice Zito Augusto, o presidente da Câmara dos Vereadores Dinilson dos Santos, os vereadores Cabelo e Werbet Felipe, servidores e a comunidade local.

A obra é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), órgão vinculado à Prefeitura de Canaã dos Carajás. A arquiteta e urbanista Rayanne Lima, responsável pelo projeto, destacou que o local vai contar, também, com calçada padronizada em toda a sua extensão, com iluminação, estacionamento, pergolados e paisagismo.

Confira as imagens da nova praça:

