Canaã dos Carajás vence duas categorias de prêmio para municípios mineradores

O município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, ficou com 1º lugar nas categorias saúde e infraestrutura do Prêmio Municípios Mineradores 2022, realizado pelo Ministério de Minas e energia, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

A premiação é voltada ao reconhecimento das práticas de governança pública em localidades que tiveram índices de arrecadação da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), iguais ou maiores a 5% da sua receita em 2021. No total, foram 24 finalistas e oito premiados nas categorias saúde, educação, proteção social, infraestrutura, meio ambiente, gestão, finanças públicas e desenvolvimento econômico.

Entre os vencedores, Canaã dos Carajás se destacou por receber dois prêmios, além de ter sido finalista na categoria desenvolvimento econômico. Os demais premiados foram: Educação – Alto Horizonte (GO); Proteção Social – São Gonçalo do Rio Abaixo (MG); Meio Ambiente – São Gonçalo do Rio Abaixo (MG); Infraestrutura – Gestão pública – Itabira (MG); Crescimento Econômico – Catas Altas (MG) e Finanças públicas – Ouvidor (GO).

“Eu dedico esse prêmio de forma especial à toda a equipe de saúde que se dedicou, se desdobrou na linha de frente da pandemia, e também à toda a equipe de governo e população de Canaã dos Carajás, que faz uma gestão participativa, para transformar Canaã em referência em qualidade de vida”, disse a prefeita Josemira Gadelha na cerimônia realizada em Brasília e que contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida; do ministro de Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite; e do diretor-presidente do Ibram, Raul Jugmann.

A prefeita Josemira Gadelha homenageou os profissionais que trabalharam na linha de frente da pandemia no município (Divulgação / Prefeitura de Canaã)

O reconhecimento entre os municípios mineradores se soma a outros avanços que Canaã dos Carajás vem alcançando recentemente. No mês de abril, o Ministério da Saúde classificou Canaã como uma das três melhores experiências de organização da saúde primária em todo o país.

No campo da infraestrutura, a prefeitura está executando um pacote de obras de drenagem e asfaltamento que contempla as zonas urbana e rural com cerca de R$ 209 milhões em investimentos. Já para fortalecer o desenvolvimento econômico, o município conta com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável (FMDS), que recebe o aporte da CFEM e direciona recursos para o financiamento a juros baixos de empreendimentos locais.

