Prefeitura de Cametá inaugura o primeiro terminal rodoviário da história do município

Em cerimônia realizada na manhã do último domingo (23), a Prefeitura de Cametá entregou as obras do primeiro terminal rodoviário da história do município, que segue forte rumo aos 400 anos. Uma obra importante para o desenvolvimento que vai integrar vários municípios da região e promete transformar a mobilidade urbana e regional, facilitando o deslocamento de moradores e visitantes, além de impulsionar a economia local.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Victor Cassiano, vice-prefeito Ênio de Carvalho, deputado federal José Priante, deputado estadual Iran Lima, secretários, vereadores, além de membros da comunidade, marcando um importante momento de desenvolvimento para a região.

O Terminal Rodoviário de Cametá é uma obra ampla, projetada para atender as necessidades da população e melhorar a qualidade do transporte na cidade. O local dispõe de plataformas de embarque e desembarque, saguão espaçoso, restaurante, lanchonetes e banheiros.

Investimento

A construção, iniciada em 2023, foi concluída conforme o cronograma, com um investimento de mais de R$ 2,7 milhões, previamente planejado pela Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pelo projeto e captação dos recursos até a conclusão da obra. O projeto foi realizado graças à emenda parlamentar do deputado José Priante com contrapartida do município que tornou possível a construção.

Prefeito Victor Cassiano destacou que o terminal vai melhorar a qualidade do transporte na cidade (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Em seu discurso, o prefeito Victor Cassiano, agradeceu ao apoio e ressaltou a importância do novo terminal para a cidade. “Este terminal é um símbolo do progresso e da dedicação em melhorar a infraestrutura de Cametá. Com esta nova rodoviária, proporcionamos a nossa população um espaço digno, confortável e seguro para suas viagens”, afirmou o prefeito.

Avanço

O deputado José Priante, também presente no evento, destacou o impacto positivo da obra. “A inauguração deste terminal representa um avanço significativo para a mobilidade no município. Estamos facilitando o transporte de pessoas e mercadorias, o que impulsiona o desenvolvimento econômico e social da região”, disse o deputado.

Benefícios para a população

A comunidade de Cametá recebeu o terminal com expectativas positivas. Antes, os moradores enfrentavam dificuldades com uma estrutura improvisada e sem conforto. Agora, com a nova rodoviária, os passageiros contam com um ambiente moderno e funcional, que oferece segurança e comodidade.

Os comerciantes locais também veem o terminal como uma oportunidade de crescimento. O aumento do fluxo de pessoas deve impulsionar o comércio, gerando empregos e fortalecendo a economia da cidade.

A inauguração do Terminal Rodoviário de Cametá marca o início de uma nova era para a cidade, proporcionando avanços na mobilidade e na qualidade de vida dos cidadãos. Este é um marco que promete transformar a infraestrutura local e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município.