Projeto Resíduo Sólido nas Ilhas promove preservação ambiental nas comunidades ribeirinhas de Cametá

A Prefeitura de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está investindo em uma iniciativa pioneira para abordar o manejo adequado de resíduos sólidos nas comunidades ribeirinhas. Na última semana, o prefeito Victor Cassiano, juntamente com o secretário municipal de Meio Ambiente, Lucas Fernandes, vereador João Paulo e demais lideranças locais, se reuniram nas localidades de Ajaraí e Paruru, onde discutiram com a comunidade a implantação do projeto Resíduo Sólido nas Ilhas, que surge como uma resposta proativa para coletar lixos sólidos, melhorar a qualidade de vida dos habitantes locais e proteger o meio ambiente.

Cametá, está localizada às margens do rio Tocantins, e assim como os municípios que possuem muitas ilhas e comunidade na sua extensão territorial, enfrenta desafios no gerenciamento de resíduos sólidos, especialmente em suas numerosas ilhas e comunidades ribeirinhas. O descarte inadequado de resíduos representa uma ameaça à saúde pública e a biodiversidade.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Lucas Fernandes, em um levantamento técnico realizado pela secretaria, foi constatado que essas comunidades produzem uma média de 40 toneladas de resíduos sólidos por mês e que estavam sendo descartados no meio ambiente. “Esse lixo todo estavam indo parar diretamente no meio ambiente há anos, criando um imenso impacto ambiental nos nossos rios”, declarou Fernandes.

Para o prefeito Victor Cassiano, esta é uma política pública pioneira na Amazônia. "Estamos em um período de receber a COP-30, que é um grandioso evento com debates sobre as mudanças climáticas. E para nós, que vivemos nesta região constituída em sua maioria de área ribeirinha, é muito gratificante se reunir em prol de um benefício tão importante para a população, que é a questão do saneamento básico", ressalta o gestor.

“A coleta de resíduo já é uma realidade em 13 comunidades do nosso município e será ampliada para mais 06 localidades abrangendo mais de três mil famílias beneficiadas. E o projeto vai continuar até a gente conseguir atender todas as comunidades ribeirinhas. Esse compromisso com o meio ambiente é de todos nós”, afirmou o prefeito.

Projeto

Projeto tem a finalidade de promover a conscientização e educação ambiental entre os moradores locais (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

O Projeto Resíduo Sólido nas Ilhas é uma parceria da Prefeitura de Cametá por meio da Secretaria Municipal de Meio ambiente, com a Câmara dos Vereadores, lideranças locais e voluntários engajados, cujo o objetivo é promover a conscientização e educação ambiental entre os moradores locais, incentivando práticas de descarte responsável e gestão sustentável de resíduos para reduzir a poluição e os impactos ambientais.

A iniciativa é um exemplo inspirador de compromisso da Prefeitura de Cametá em enfrentar os desafios ambientais e promover a sustentabilidade em sua região. Ao unir esforços e recursos em prol da coleta eficiente de resíduos e educação ambiental, Cametá está trilhando o caminho para um futuro mais limpo, mais saudável e mais sustentável para todos os seus habitantes e para o meio ambiente tão precioso da Amazônia.

Destinação e impacto ambiental

O projeto prevê a coleta seletiva e destino certo para os resíduos sólidos, que serão entregues para uma cooperativa do município trabalhar a transformação desse lixo em energia limpa, por meio da usina de reciclagem que será implantada no município. Com isso, vai diminuir o impacto ambiental e criar renda para os cooperados.

Além disso, o trabalho vai criar um impacto positivo na melhoria da saúde pública e qualidade de vida nas comunidades ribeirinhas, com a redução da poluição e proliferação de doenças relacionadas ao descarte inadequado de resíduos; Proteção dos ecossistemas aquáticos e terrestres da região, preservando a fauna, flora e recursos naturais para as gerações futuras e o fortalecimento do senso de responsabilidade ambiental e engajamento comunitário.