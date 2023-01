Prefeitura de Belém revitaliza e ilumina diversos pontos da capital paraense

Para proporcionar cada vez mais melhorias para a capital paraense, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), realiza diversas ações de revitalização e iluminação nos prédios históricos, ruas e praças da cidade.

Nos últimos dois anos, foram realizadas as seguintes ações: modernização do parque de iluminação de Belém em 100%; reurbanização da avenida Augusto Montenegro; reforma do Palácio Antônio Lemos; início das obras do Boulevard da Gastronomia, reurbanização da avenida 25 de Setembro e do Complexo do Jurunas; revitalização de praças e reforma do complexo turístico Ver-o-Rio.

Além disso, houve a recuperação e manutenção de calçadas, a instalação de placas de identificação de vias e ações de ordenamento nos bairros da capital paraense.

Prefeito Edmilson Rodrigues realiza visita técnica nas obras (Ascom/Seurb)

De acordo com o secretário de urbanismo, Deivison Alves, a meta da Seurb é modernizar todo o parque de iluminação pública municipal até agosto de 2024.

Atualmente, são gastos R$ 66.278.727,22 em despesas referentes ao consumo da iluminação pública. Com a modernização, esse valor pode diminuir em 46%.

"A rede de iluminação revitalizada trará vários benefícios, como a segurança, além da redução do custo de pagamento para a concessionária de energia, uma economia que vai voltar pra Belém”, explica Deivison Alves.

Atendimento

Para facilitar e oferecer agilidade à população que faz solicitações referentes à iluminação pública, a Prefeitura de Belém criou um portal e um aplicativo de celular. Desta maneira, as pessoas têm acesso a mais de um canal de solicitação, o que evita congestionamentos no atendimento.

O lançamento desses canais faz parte de um contrato que foi firmado entre a Prefeitura e a concessionária de iluminação pública, Luz de Belém.

Confira, a seguir, mais ações da Prefeitura de Belém:

- Reforma do Palácio Antônio Lemos: as obras do Palácio Antônio Lemos estão 30% concluídas. O trabalho de restauração do prédio municipal se iniciou no mês de junho, após a assinatura da Ordem de Serviço (OS);

- Urbanização da Avenida Augusto Montenegro: a via passou por obras que visam escoar a água e acabar com os alagamentos. Além disso, houve a aplicação de asfalto novo e construção de ciclovias na avenida, o que facilita a vida das pessoas que usam bicicleta para se locomoverem;

- Obras do Boulevard da Gastronomia: em 2023, a cidade de Belém ganhará um grande corredor gastronômico para aumentar o turismo e o emprego na capital paraense;

- Complexo do Jurunas: a Prefeitura de Belém investiu R$ 3 milhões na construção, com previsão de duração de oito meses, ou seja, será entregue em 2023. A expectativa é que 334 boxes do complexo sejam reformados.

Ordenamento nos Bairros

A Prefeitura também realiza ações para evitar a poluição sonora e visual. As equipes do Código de Posturas percorrem diariamente todos os bairros da cidade, com o objetivo de retirar das ruas os dispositivos de propaganda ao ar livre, entre eles, faixas, placas, cavaletes e wind banner.

“Desde o início da gestão, foram retirados mais de 6 mil dispositivos. Este é mais um trabalho realizado para transformar Belém em uma cidade mais bonita e limpa, seguindo o plano de gestão do prefeito Edmilson Rodrigues. A ação também leva orientação para retirada e regularização de objetos, faixas e banner colocados de forma irregular pelas ruas”, comenta o secretário Deivison Alves.

Denúncias

As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo número (91) 3039-3707 ou via WhatsApp (91) 98418-3491, das 8h às 13h. Também é possível formalizar a denúncia por escrito na sede do órgão, localizado na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, bairro de Nazaré.