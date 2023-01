Prefeitura de Belém realiza ações em homenagem aos 407 anos da capital paraense

O aniversário de 407 anos de Belém acontecerá na quinta-feira (12) e, em alusão à data, a Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), realiza diversas ações de saneamento nos bairros da capital paraense, como a obra do Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar, que será entregue à população na sexta-feira (13).

Com 192 metros de comprimento e dez metros de largura, o canal visa evitar os alagamentos no bairro do Jurunas e em parte dos bairros da Cidade Velha e Batista Campos, beneficiando diretamente cerca de 30 mil pessoas e, de maneira indireta, um milhão de pessoas.

Para o administrador Guido Teixeira, o Canal de Descarga representa um avanço para a cidade. “Isso vai ajudar na questão das enchentes causadas pelas chuvas da cidade. Então, parabéns à Prefeitura de Belém por mais essa obra. É grande o benefício que essa obra traz e ainda proporciona lazer para a população daqui”, afirma.

Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, comenta sobre a importância do Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar (João Gomes/Agência Belém/Comus)

"Essa é a maior obra de infraestrutura da cidade. É um grande investimento, todo o projeto foi refeito para modernizar o sistema de drenagem. Aqui, nós teremos a saída das águas da Bacia da Estrada Nova, com as comportas que possibilitarão não ter mais alagamentos, beneficiando Condor, Cremação, Jurunas e parte da Cidade Velha. Essa obra pode transformar a Estrada Nova na mais importante avenida da metrópole amazônica, com inovação social e tecnológica para toda cidade", afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que já visitou o andamento das obras diversas vezes.

Segundo Rodrigo Silvano Silva Rodrigues, coordenador-geral do Promaben, ainda no dia 13, o prefeito de Belém entregará para os moradores do Jurunas a praça Antônio Flávio Pena Souza, localizada em frente ao Canal de Descarga. O local vai contar com equipamentos de ginástica e brinquedos.

Rodrigo Silvano Silva Rodrigues atua na coordenação do Promaben. Ele elenca as obras que serão entregues pela Prefeitura. (Ascom/Promaben)

O nome da praça é uma homenagem ao ex-comandante e subcoordenador da Inspetoria Especial de Segurança do Executivo da Guarda Municipal de Belém, que faleceu no dia 25 de dezembro de 2022.

Veja, a seguir, mais obras da Prefeitura de Belém que serão entregues em 2023:

- Implantação da Unidade de Referência de Vigilância de Doenças Tropicais Negligenciadas (URVET);

- Conjunto Habitacional e Comercial da Condor; - Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na avenida Bernardo Sayão com travessa Quintino Bocaiúva;

- Duplicação da avenida Bernardo Sayão com a instalação de estruturas de concreto, entre a rua dos Mundurucus e a rua Engenheiro Fernando Guilhon.

Secretaria Municipal de Saneamento

Para proporcionar bem-estar à população da capital paraense, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) iniciou no dia 6 de janeiro a intensificação da dragagem e limpeza de canais, além de mutirão de limpeza nos distritos.

Prefeito de Belém acompanhou os serviços da Sesan realizados no bairro do Guamá (João Gomes/Agência Belém/Comus)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou o início dos trabalhos oferecidos aos moradores do Guamá, visando a garantir melhores condições de moradia na área. “Belém é uma cidade que tem como característica a incidência constante de chuva. Então, independente disso, temos que trabalhar para oferecer dignidade de moradia à população”, frisou o prefeito Edmilson Rodrigues.

De acordo com Ivanise Gasparim, secretária municipal de Saneamento, essa ação de limpeza ocorrerá toda semana em um bairro diferente. A gestora revela também que diversas obras serão entregues em janeiro.

A secretária de Saneamento de Belém, Ivanise Gasparim, comenta que diversos canais de Belém estão recebendo ações de limpeza (Ascom/Sesan)

“Haverá a inauguração de parte da avenida Celso Malcher, que vai do canal da Eletronorte até o lago verde, com nova drenagem, pavimentação e paisagismo”, explica Ivanise.

Além disso, este mês haverá o lançamento da concorrência pública para a mudança de sistema de limpeza urbana, baseada nos seguintes itens:

- Novo sistema de coleta com novos roteiros, carros e equipamentos;

- Novo centro de tratamento de resíduos sólidos;

- Início da recuperação da área degradada do Aurá.

“São esses três itens que estão na grande concorrência pública para a parceria público privada. A Prefeitura vai dar um período de concessão de 25 a 30 anos para a empresa que ganhar e ela vai fazer um investimento na ordem de R$ 850 milhões para realizar essas obras que a Prefeitura não tem condições de fazer com os recursos próprios”, finaliza a secretária de Saneamento.