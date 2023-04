Prefeitura de Barcarena realiza ações para mulheres na comunidade de Novo Horizonte

A maratona de ações da Prefeitura de Barcarena, exclusivas para o público feminino, realizou a terceira programação na comunidade Novo Horizonte, em Barcarena, na manhã de sexta-feira (24). Os serviços integrados de saúde, assistência social, trabalho e emprego, beleza, acolhimento jurídico, psicológico, emissão de documentação pessoal e amostras das atividades de qualificação profissional, atraiu mulheres e suas famílias na busca por atendimentos.

A vice-prefeita Cristina Vilaça acompanhou mais essa atividade, com muita emoção ao falar da atenção às mulheres. “Fomos acolhidas no nosso convite. Fico muito feliz de saber que temos esse público que está procurando os serviços. Fiquei feliz de conversar com cada uma que trouxe sua reivindicação, e no final de tudo é um saldo positivo, estamos no caminho certo. Nós vamos continuar atendendo essas mulheres, propondo esse diálogo, porque só assim vamos conseguir transformar a realidade da mulher dentro da sociedade, por meio do relacionamento. Não é apenas um atendimento, tem muito mais por trás disso”, declarou.

Serviços de assistência social, trabalho e emprego foram oferecidos durante a ação (Divulgação Prefeitura de Barcarena)

A representante municipal agradeceu ainda a todo o público. “Obrigada a cada mulher que esteve conosco dialogando e trazendo sua dificuldade. Contem conosco, somos uma rede de apoio e vamos estar aqui na retaguarda dando o apoio que a mulher precisa”, finalizou.

Valmira Malcher, que compareceu para tirar a 2ª via da identidade, considerou a ação da Prefeitura de Barcarena muito importante. “Estamos vendo os serviços integrados, onde encontramos tudo no mesmo lugar. Importante também termos recebido informações referentes às diversas formas de violência”, afirmou.

A secretária Municipal de assistência social aproveitou para fazer o convite à população feminina para a ação que encerra o ciclo da campanha do mês da mulher, na comunidade Massarapó, no próximo dia 30. A gestão do prefeito Renato Ogawa segue implementando as políticas públicas para as mulheres.