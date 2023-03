Prefeitura de Barcarena conclui terceira turma do ‘Projeto Barca Flor’ com entrega de kits

A Prefeitura de Barcarena formou uma nova turma de mulheres por meio do projeto “Barca Flor: plantando sonhos, colhendo dignidade”. As mulheres contempladas são beneficiárias do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos e pela avaliação dos seus quintais produtivos puderam ingressar no projeto Barca Flor que capacita e empodera mulheres mediante o manejo de plantas ornamentais, medicinais e hortaliças.

Executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, o projeto também tem a contribuição das secretarias municipais de Agricultura e de Meio Ambiente.

A vice-prefeita Cristina Vilaça acompanhou a cerimônia de conclusão da terceira turma, com a entrega de kits contendo carrinho de mão, chapéu de palha, luvas, botas, kit de jardinagem, camisa, esterco de frango, sementes variadas e mudas de plantas. “O Barca Flor é um projeto lindo, de incentivo à essas mulheres, oportunizando que desenvolvam um trabalho exclusivamente seu. Tudo isso é transformação de vidas”, comenta.

Beneficiadas são capacitadas em manejo de plantas ornamentais, medicinais e hortaliças (Divulgação Prefeitura de Barcarena)

“O projeto tem o objetivo de fortalecer as mulheres e principalmente as mulheres agricultoras, trabalhando o desenvolvimento sustentável, além de trabalhar o empoderamento econômico”, explica Francinéa Dias, secretária de assistência social.

Para Josiane Oliveira, do município de Cafezal, o projeto veio para agregar valor ao seu trabalho. “Eu já trabalhava com plantas ornamentais e medicinais e o projeto agregou mais conhecimento, não somente na parte de plantas, mas em relação ao empoderamento feminino e a questão da prevenção em relação a violência contra a mulher”, ressalta.

Para saber sobre esse e outros projetos da Prefeitura de Barcarena, clique aqui.