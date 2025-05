Palco Giratório chega ao Pará em maio

O Palco Giratório, maior projeto de itinerância de artes cênicas do Brasil, chega ao Pará em maio, trazendo uma programação diversificada que inclui teatro, circo, dança e debates. A 27ª edição do projeto percorrerá 96 cidades até dezembro, envolvendo 16 grupos de 15 estados. No Pará, ela tem início nesta quinta-feira (08) e seguirá até o dia 24 de maio em diversos espaços da capital paraense. A programação completa pode ser acompanhada no site e nas redes sociais do Sesc no Pará.

O circo será o grande homenageado deste ano, com destaque para a Escola Pernambucana de Circo, um projeto social de grande impacto na periferia do Recife, e para Fátima Pontes, líder da companhia há 27 anos. Fátima é uma referência na arte circense do País, além de atriz, pesquisadora e dramaturga.

Programação seguirá até o dia 24 de maio em diversos espaços da capital paraense (Divulgação/Sesc Pará)

VEJA MAIS

Desde seu lançamento em 1998, o Palco Giratório já contou com a participação de 412 grupos artísticos de todas as regiões brasileiras, oferecendo cerca de 10.000 apresentações a um público estimado em mais de 5 milhões de espectadores. O projeto é reconhecido como um importante meio de difusão e intercâmbio das artes cênicas no Brasil, promovendo a formação de plateias e a circulação de espetáculos dos mais variados gêneros.

Programação

08 e 09/05, às 19h

Teatro Waldemar Henrique

Espetáculo “Divagar e Sempre”, com Grupo Las Cabaças (PA)

09/05, às 16h

Sesc Casa de Artes Cênicas

Pensamento Giratório: Um olhar-reflexão sobre a criação do espetáculo Divagar e Sempre, com Grupo Las Cabaças (PA)

10/05, às 19h

Sesc Teatro Casa Isaura Campos

Espetáculo “Lerygou – Princesa do Pitiú”, com Assucena Pereira (PA)

11/05, às 19h

Teatro Waldemar Henrique

Espetáculo “Parto Pavilhão”, com Aysha Nascimento, Naruna Costa e Jhonny Salaberg (SP)

12/05, às 19h

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Espetáculo "A comedia da esposa calada que falava mais que papagaio na chuva”, com Palhaços Trovadores (PA)

13/05, às 19h

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Espetáculo “Querem Caferem?”, com Romana Melo (PA)

14/05, às 19h

Sesc Casa de Artes Cênicas

Espetáculo "Na Beira”, com Cia Moderno de Dança (PA)

15/05, às 19h

Teatro do Sesi

Espetáculo “Aptá”, com Grupo Esparrama! (MG)

15/05, às 16h

Sesc Casa de Artes Cênicas

Pensamento Giratório com Escola Pernambucana de Circo (PE)

16/05, às 19h

Teatro Universitário Claudio Barradas

Espetáculo "Circo Science – do mangue ao picadeiro”, com Trupe Circus/Escola Pernambucana de Circo (PE)

17/05, às 19h

Teatro Universitário Claudio Barradas

Espetáculo “A Força da Água”, com Grupo Pavilhão da Magnólia (CE)

18/05, às 19h

Sesc Teatro Casa Isaura Campos

Espetáculo “Umbigo”, com o grupo Ozinformais (AL)

19/05, às 14h e 20/05, às 18h

Sesc Doca e Sesc em Ananindeua

Espetáculo "Biblioteca de Dança”, com Grupo Dimenti Produções Culturais (BA)

21/05, às 19h

Teatro do Sesi

Espetáculo “Fica comigo”, com Grupo Ateliê do Gesto (GO)

22/05, às 19h

Teatro Universitário Claudio Barradas

Espetáculo “Fiandeiros de Tempos”, com Coletivo Iluminar (AC)

23/05, às 16h

Sesc Casa de Artes Cênicas

Pensamento Giratório com Coletiva Flecha Lançada Arte (CE)

24/05, às 10h

Museu Paraense Emilio Goeldi

Espetáculo “Ané das Pedras”, com Coletiva Flecha Lançada Arte (CE)

Serviço:

Palco Giratório chega ao Pará em maio

Datas: 07 a 24/05/2025

Programação gratuita

Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará