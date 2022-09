Agenda Política do Cooperativismo foi apresentada a candidatos

O movimento cooperativista deu mais um importante passo para ampliar a sua força política. O Sistema OCB/PA, como representante máximo das cooperativas paraenses, fez o lançamento da Agenda Política do Cooperativismo Paraense pelo terceiro período eleitoral consecutivo. O convite foi aberto, sem distinção partidária, a todos os candidatos ao Governo do Estado, ao Senado, a Deputado Federal e a Deputado Estadual.

Compareceram ao encontro a candidata a vice governo do Estado na Chapa de Helder Barbalho, Hana Ghassan (MDB) e o candidato a senador, Flexa Ribeiro (PP). Também estiveram presentes os candidatos à reeleição a Deputado Federal Eduardo Costa (PSD) e a estadual Iran Lima (MDB), Fábio Freitas (Republicanos) de forma online e Nilton Neves (PSD), com representação do vereador de Belém, Túlio Neves.

Também participaram os candidatos a deputado federal, Moisés Conceição (PTB) e Dr. Rener (Podemos), assim como os pleiteantes ao cargo de Deputado Estadual, Isaac Nunes (União Brasil), Lara Iglezias (PL), Cesar Sarmento (PSD), André Rocha (PL).

Além dos candidatos, participaram representantes de cooperativas de diversos municípios do estado. A reunião foi transmitida ao vivo através do canal do Sistema OCB/PA no Youtube. O objetivo do evento foi apresentar e orientar os candidatos para que possam incluir as demandas nos seus projetos de governo para difundir o cooperativismo no estado.

O Presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol apresentou a instituição e a sua importância para o desenvolvimento do movimento cooperativista no Estado. Já o Superintendente Júnior Serra apresentou os dados do cooperativismo no Pará, pontuando o crescimento econômico e os benefícios que gera para a comunidade, destacando em seguida as 7 principais reivindicações do cooperativismo.

“O cooperativismo é uma realidade no estado do Pará. É uma ferramenta de desenvolvimento que precisa ser percebida pelos candidatos. Ao assumirem o cargo, que eles possam olhar o cooperativismo como uma ferramenta de inclusão socioeconômica, desde o catador que está fazendo a coleta seletiva até o médico cooperado, em todos os ramos da economia”, conta Júnior Serra.

Ao final, os candidatos assinaram Termo de Compromisso para, caso forem eleitos, tornarem-se porta-voz do cooperativismo, comprometendo-se com os pleitos levantados no documento: Criação da Diretoria do Cooperativismo; Aplicação dos dispositivos constitucionais; Incentivo às cooperativas de crédito; Diferimento de taxas de poder de polícia; Linha de crédito específico para cooperativas; Fortalecimento das Cooperativas Agropecuárias; Tratamento diferenciado às cooperativas de transporte, além das demandas específicas de cada segmento.

A Agenda Política do Cooperativismo Paraense 2022 foi validado pelos conselhos de administração da OCB/PA e do SESCOOP/PA, que são formados pelos representantes das cooperativas. O documento está sendo enviado a todos os candidatos, sem distinção ou bandeira partidária, conforme os princípios que regem o movimento.

“Hoje somos o segmento que congrega, diretamente e indiretamente, 1 milhão de paraenses. Somos parceiros do Estado e a cada dia que passa, mostramos a capacidade do cooperativismo na geração de renda e empregos. Por isso precisamos de suporte do poder público.” explica o Presidente Ernandes Raiol.