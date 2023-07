Obras na Alepa devem ter nova fase concluída no mês de agosto

Novos gabinetes para os deputados e espaços de convivência fazem parte de mais uma etapa de recuperação estrutural e valorização iniciada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão, há cerca de dois anos e meio, quando assumiu a chefia do poder legislativo. Após entregar o plenário Newton Miranda e o auditório João Batista, e outros espaços totalmente revitalizados e modernizados, o trabalho segue por todo o Palácio Cabanagem, prédio palco de históricas e importantes decisões sobre o rumo do estado.

O processo de reestruturação tem sido regido por uma preocupação: a de dar continuidade às obras sem comprometer o trabalho do legislativo. Para não interromper as atividades dos parlamentares e garantir o andamento da construção de políticas públicas voltadas aos cidadãos paraenses, Chicão explica que as obras estão sendo executadas por setor e em etapas.

“Há uma programação da nossa parte, por parte da gestão, de entregar mais uma etapa de obra a partir de agosto, que envolvem as reformas de gabinetes, a criação de um espaço de convivência, de uma nova praça. Como já entregamos o auditório João Batista, nós devemos ter um momento em que possamos apresentar todas as modificações que foram feitas em termos de reforma dentro do poder legislativo”, ressalta o presidente.

À frente da casa de leis pelos próximos 18 meses, o deputado e servidor da Alepa lembra que, para além de importante, a reforma se tornou necessária ao longo dos anos.

“Às vezes recebe membros de outras assembleias, de outros poderes, precisamos ter condições não só de atender melhor o povo, mas também de receber pessoas que precisam conhecer o legislativo paraense ou até para reuniões. Eu acho que a Alepa tem que oferecer condições de trabalho para quem trabalha no seu dia a dia aqui, e oferecer condições para quem visita o poder legislativo”, ressaltou.

VEJA MAIS

O presidente Chicão também, ao longo do tempo, estreitou ainda mais a relação de servidor com a casa, e desenvolveu um carinho por alguns projetos. Entre eles, a reforma do auditório João Batista, pelo simbolismo que carrega por ter sido palco da construção da constituição do pará, e pelas obras raras e históricas espalhadas pela sede do poder legislativo.

Áreas de convivência fazem parte da revitalização (Foto: Celso Lobo)

“Temos várias obras históricas aqui, e precisamos ter cuidado com elas, porque são a história do legislativo e a história do Pará, do próprio estado. E esse acervo estava abandonado, alguns sem identificação, outros sem localização certa. Hoje nós estamos procurando resgatar, recuperar e colocar essas obras em lugares em que possam ter visibilidade, para quem visita o prédio da Assembleia conhecê-las e, assim, possam ajudar até mesmo a enriquecer a estética do nosso prédio”, pontua.

Porém um projeto, em especial, segue o presidente pelos corredores do Palácio da Cabanagem: o da Biblioteca do Poder Legislativo.“Se eu sair da presidência e não conseguir entregar, eu não vou me sentir feliz nem realizado. Eu acho que este poder tem uma história, uma importância e tem que ser documentado através da passagem do tempo, principalmente as grandes discussões que aqui aconteceram. E nós não temos uma biblioteca, um local que guarde essa lembrança. Então nós temos um projeto de reconstruir toda essa trajetória do poder legislativo para que possamos deixar esse legado”, concluiu.