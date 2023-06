Alepa homenageia o Ministério Público do Estado do Pará pelos 132 anos de criação

O plenário Newton Miranda foi o local escolhido para celebrar os 132 anos do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), na tarde da última segunda-feira (26), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A sessão solene atendeu solicitação do presidente da casa de leis, deputado Chicão.

O Ministério Público é uma das instituições mais importantes na garantia dos direitos do cidadão no Brasil. É a entidade que toma medidas administrativas ou judiciais diante de qualquer desrespeito à legislação brasileira. No Pará, o trabalho do MPPA tem sido ferramenta importante no desenvolvimento do povo paraense. O autor da sessão, deputado Chicão, lembrou que a instituição trabalha para a garantia de direitos das pessoas.

"Todo trabalho feito pelo MPPA é pensado para as pessoas que compõem o estado do Pará. O MPPA tem um olhar atento a este poder legislativo, bem como a outros poderes e realiza a sua função com respeito ao povo do Pará. Esse é um momento que no meu entendimento é um reconhecimento por parte do poder legislativo das atividades do Ministério Público no estado do Pará", destacou o deputado Chicão.

O procurador-geral de Justiça do MPPA, Dr. César Bechara Nader Mattar Júnior, disse que "trabalhamos sempre em parceria, essa data é comemorada graças ao reconhecimento da Assembleia Legislativa com o MPPA. É tempo de agradecer a esta casa, reconhecer o apoio que temos recebido de cada parlamentar que colabora com o Ministério Público", destacou.

O procurador-geral de Justiça do MPPA, César Bechara Nader Mattar, falou sobre a importância do trabalho da instituição para o Pará (Foto:Celso Lobo)

"Agradecemos também ao poder executivo que não nos tem faltado, mas agradeço em especial, aos membros, aos servidores e a sociedade paraense que, ao longo desses 132 anos têm visto na instituição uma das colunas de sustentação da democracia e do bom serviço prestado para a população tanto do Pará quanto do Brasil. Obrigado, Assembleia Legislativa, pela homenagem".

O procurador-geral de Justiça destaca mais: "O Ministério Público continuará exercendo seu trabalho com legitimidade e continuará defendendo a democracia e que o parlamento continue confiando no Ministério Público. Muito obrigado, deputado Chicão", finalizou.

Segundo o deputado Iran Lima, o MPPA, junto com a Alepa, tem defendido os interesses da população do Pará. "As duas entidades promovem suas ações pensando no Pará, tanto a Alepa quanto o MPPA, têm cumprindo o seu papel. Essa casa que representa o povo paraense reconhece que o Ministério Público do Pará defende a boa prestação de serviço do poder público", mencionou.

Deputado Iran Lima falou sobre a parceria entre Alepa e MPPA (Foto: Celso Lobo)

Alexandre Tourinho, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep), destacou que o papel do MPPA, muitas vezes, incomoda os que são contra a democracia.

"Fazemos o nosso trabalho em favor da democracia e isso incomoda os que não reconhecem o que é uma democracia. Somos uma instituição que se adapta ao novo. O MPPA é uma instituição histórica, trabalhamos com inovação, os desafios são cada vez maiores e precisamos nos unir para fazer o melhor pela população paraense. São 132 anos de muita história. Muito obrigado”.

Alexandre Tourinho, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep), comentou sobre os desafios enfrentados pelo órgão (Foto: Celso Lobo)

"O Ministério Público não é uma das instituições mais queridas do Congresso Nacional, e de várias outras casas que trabalham o interesse do povo. O MPPA trabalha para aqueles que mais precisam, faz pela população menos assistida. Parabéns aos meus colegas promotores e promotores pela justa homenagem deste parlamento. Como servidora pública aposentada do MPPA, fico muito feliz por esse momento e sei o quanto é importante essa solenidade", disse a deputada Maria do Carmo.

Deputada Maria do Carmo elogiou o trabalho do Ministério Público (Foto:Celso Lobo)

Em 2021, durante sessão solene na Alepa, o deputado Chicão propôs a lei que instituiu o Dia do Ministério Público, que posteriormente foi sancionada pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho. A Lei nº 9.357/2021, sancionada em 2021, como o Dia do Ministério Público do Pará, decorrente da criação do órgão por força da promulgação da constituição estadual de 1891, a primeira republicana. A solenidade também contou com apresentação do coral do MPPA.