Natal no Shopping Castanheira: programação tem Papai Noel, personagens da Disney e Patrulha Canina

O Castanheira Shopping, que completou 30 anos neste mês, preparou uma programação especial para o Natal deste ano, que contempla eventos voltados para todos os públicos e idades, com destaque para atrações para toda a famílias.

Entre as atrações, destacam-se os espetáculos musicais natalinos que aguardam a criançada em apresentações imperdíveis. No dia 26 de novembro e no dia 10 de dezembro, o ‘Natal da Patrulha Canina’ estará presente no shopping. Já nos dias 3 e 17 de dezembro, será a vez de ‘Frozen: Uma aventura de Natal’ animar a todos. Além disso, no dia 8 de dezembro, sexta-feira, haverá a apresentação de Disney: ‘Um conto de Natal’, em duas sessões, às 16h e às 18h, no Espaço Cultural do 2º piso.

Ainda na programação, não poderia faltar a visita do Papai Noel. Ele estará presente no shopping aos finais de semana, nas sextas, sábados e domingos, sempre das 16h às 20h, no 1º piso. Uma oportunidade única para tirar uma foto com o bom velhinho e guardar essa recordação para sempre.

Papai Noel estará presente no shopping às sextas, sábados e domingos, das 16h às 20h (Foto: André Oliveira/ O Liberal)

E para completar a festa, aos sábados, a partir das 17h, haverá a Parada Natalina, com uma bandinha musical, personagens e entrega de balões. Será um momento de muita diversão para toda a família.

'Conto de Natal' encanta o público com personagens do mundo Disney (Divulgação/ Castanheira Shopping)

“Os shows são conduzidos com músicas interativas e com movimento. Temos também flash mobs onde alguns bailarinos e dançarinos, lindamente, fazem suas performances. Na programação, a rainha Elsa faz trocas de figurinos, são mais de 15 figurinos só neste espetáculo. Além dos efeitos visuais que também acompanham e são um show à parte. Temos ainda a figura do Papai Noel sempre como figura central, sem deixar de destacar o principal sentido do Natal, que é o nascimento do menino Jesus”, explica o coordenador dos espetáculos musicais, Wilson Trindade.

Castanheira preparou a 'Parada Natalina', com banda musical, personagens e entrega de balões (Foto: André Oliveira/ O Liberal)

Confira abaixo o resumo das ações, com horários e dias dos eventos:

Espetáculos musicais Natalinos

10/12 (DOMINGO) - O Natal da Patrulha Canina

Sessão 1: 16h, sessão 2: 18h

Local: espaço cultural, no 2° piso

17/12 (DOMINGO) - Frozen: Uma aventura de Natal

Sessão 1: 16h, sessão 2: 18h

Local: espaço cultural, no 2° piso

08/12 (SEXTA-FEIRA) - Disney: um conto de Natal

Sessão 1: 16h, sessão 2: 18h

Local: Espaço Cultural, no 2° piso

Sextas, Sábados e Domingos - Visita do Papai Noel

16H às 20H

local: 1° piso

Aos sábados, a partir das 17h - Parada Natalina

Bandinha musical, personagens e entrega de balões.