30 anos do Castanheira: Programação diversificada reúne música, talks e games neste final de semana

Apresentações musicais, bate-papo sobre os principais assuntos do momento e um game show ao vivo. A programação de aniversário do Castanheira está recheada de momentos especiais para os clientes que visitarem o shopping. O evento de celebração dos 30 anos de inauguração do shopping center referência na Região Metropolitana de Belém é realizado em parceria com o Grupo Liberal, e vai até o dia 14 de dezembro, sempre das 16h até às 22h.

Entre as atrações, estão os Talks, que acontecem das 16h às 17h30. Durante os bate-papos, especialistas de diferentes áreas irão abordar temas como academia e suplementação alimentar, peças adequadas para acompanhar o crescimento dos filhos, sustentabilidade no mundo fashion, tendências de decoração, acessórios de moda e colorimetria, entre outros.

Talks levam informações úteis para o dia a dia dos clientes por meio de um bate-papo descontraído com especialistas (Aurélio Oliveira)

Além dos Talks, a comemoração do ‘Casta’ também conta com games interativos de perguntas e respostas, onde a plateia e os participantes têm a oportunidade de ganhar prêmios. As atividades acontecem das 18h às 19h30, todos os dias, e serão comandadas pelos apresentadores Markinho Pinheiro e Kaco Barros.

Games interativos de perguntas e respostas garantem a diversão dos clientes do Castanheira Shopping (Foto: André Oliveira/ O Liberal)

Música

Para os amantes de música, o Castanheira preparou shows incríveis com artistas renomados para celebrar este momento. Entre os nomes que marcam a ação de 30 anos do shopping, estão: Valéria Paiva, Georocks, Willian Cesar e Cristiano, Luan Kassio, Amanda Di Paula, Nelsinho Rodrigues, Kataryna Avela, Valentina (The Voice Kids), Ruan Lennon, Thiago Costa, Markinho Duran, Eduardo e Gabriel e Carol Ferreira.

Não perca a chance de se divertir e participar de atividades enriquecedoras em um dos principais shoppings de Belém. Confira a programação completa:

2 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Tony Palha (Mundo fashion e a sustentabilidade, como transformar seu look)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Georocks

3 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Renata Sade (O poder da imagem no desenvolvimento pessoal e profissional)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Willian Cesar e Cristiano

4 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Nyara Castanho e Danielle Cunha (Tendências de decoração que vão deixar seu lar com personalidade e conforto)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Luan Kassio

5 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Felícia Maia (Acessórios de moda: como compor seu visual e agregar estilo com os mais variados acessórios)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Amanda Di Paula

6 de Dezembro

TALK (16h às 17h30) - Cibelly e Silvério Aguiar (Harmonização facial e saúde do corpo)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Nelsinho Rodrigues

7 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Hanna Margarido e Heloysa Rodrigues (Moda Fitness: como treinar com estilo, conforto e tecnologia)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Kataryna Avela

8 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Juliana Vasquez (Colorimetria, sua cor ideal. Estilo, moda e imagem pessoal)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Valentina (The Voice Kids)

9 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Rayana Corrêa (Combinação de calçados: como escolher as melhores peças. Mitos e verdades sobre estilo)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Thiago Costa

10 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Antônio Carlos (Bom pra cachorro: Moda pet e rotina de cuidados)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Ruan Lennon

11 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Wanderson Monteiro (Perfumaria e cosméticos: conheça as principais notas olfativas e como combinar o uso para um aroma marcante e agradável)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Markinho Duran

12 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Cíntia Garcia e Bonnie Facioli Braga (Bem-estar mental no dia a dia)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Eduardo e Gabriel

13 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Flávio Amoedo (A cozinha dos sonhos para criar momentos especiais com sabor e afeto)

GAME (18h às 19h30) - Kaco Barros

SHOW (20h às 22h) - Carol Ferreira

14 de Dezembro

TALKS (16h às 17h30) - Mauro Studart e Marina de Brito Coutinho (A importância dos cuidados e da adoção aos animais)

GAME (18h às 19h30) - Markinho Pinheiro

SHOW (20h às 22h) - Rebeca Lindsay

Não perca!

Palco Castanheira 30 anos

Quando: de 30 até 14 de dezembro

Horário: de 16h até 22h

Onde: Shopping Castanheira, praça central (BR-316 – Km 01 – S/N).