Natal de oportunidades: Mônaco Veículos anuncia preços especiais para linha Fiat com entrada em 21x

Para quem planejou trocar de carro ou renovar a frota da empresa neste fim de ano, o mês de dezembro começa com notícias aquecidas no setor automotivo. A Mônaco Veículos, concessionária Fiat no Pará, deu a largada na campanha "Natal de Oportunidades", focada em oferecer preços finais competitivos em modelos de alto valor agregado.

A estratégia da marca para este encerramento de 2025 é unir preço atrativo com condições de pagamento que preservem o orçamento familiar. Durante todo o mês, além das ofertas nos veículos, o cliente conta com a opção de parcelar a entrada em até 21 vezes no cartão de crédito, com taxa de juros de apenas 1,59%.

Confira os destaques da campanha

A Mônaco Veículos selecionou quatro modelos estratégicos para liderar as ofertas de Natal, cobrindo desde a necessidade de trabalho até o lazer da família.

No segmento de picapes médias, voltadas para o agronegócio e uso off-road, a robusta Fiat Titano Volcano é ofertada pelo preço especial de R$ 224.990,00.

Para quem busca a líder de mercado, a Fiat Strada Ultra, versão topo de linha automática que une a força da picape com o conforto de um carro de passeio, está saindo por R$141.990,00.

Já na categoria dos SUVs, o objeto de desejo é o Fiat Fastback Limited (LTD). O modelo, que aposta em design cupê e alta performance, está com o preço fixado em R$ 162.900,00. Além do valor promocional, a concessionária oferece um bônus na avaliação do veículo usado na troca.

Fechando as oportunidades para a família, o sedan Fiat Cronos Drive 1.3 aparece como a opção racional de espaço e economia, ofertado por R$ 109.490,00.

Serviço

A campanha "Natal de Oportunidades" já está em vigor e segue válida até o dia 31 de dezembro nas concessionárias Mônaco Veículos de Belém e Ananindeua.

Os interessados podem agendar um test drive e conferir as condições de financiamento diretamente nas lojas ou pelos canais de atendimento.

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - Umarizal - Belém-PA

0800 000 3148

Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 7.5 - Parque Verde, Belém- PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - Premem - Altamira - PA

0800 000 3148