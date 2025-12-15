Natal de oportunidades: Mônaco Veículos anuncia preços especiais para linha Fiat com entrada em 21x
Concessionária selecionou quatro modelos estratégicos para liderar as ofertas de Natal
Para quem planejou trocar de carro ou renovar a frota da empresa neste fim de ano, o mês de dezembro começa com notícias aquecidas no setor automotivo. A Mônaco Veículos, concessionária Fiat no Pará, deu a largada na campanha "Natal de Oportunidades", focada em oferecer preços finais competitivos em modelos de alto valor agregado.
A estratégia da marca para este encerramento de 2025 é unir preço atrativo com condições de pagamento que preservem o orçamento familiar. Durante todo o mês, além das ofertas nos veículos, o cliente conta com a opção de parcelar a entrada em até 21 vezes no cartão de crédito, com taxa de juros de apenas 1,59%.
Confira os destaques da campanha
A Mônaco Veículos selecionou quatro modelos estratégicos para liderar as ofertas de Natal, cobrindo desde a necessidade de trabalho até o lazer da família.
No segmento de picapes médias, voltadas para o agronegócio e uso off-road, a robusta Fiat Titano Volcano é ofertada pelo preço especial de R$ 224.990,00.
Para quem busca a líder de mercado, a Fiat Strada Ultra, versão topo de linha automática que une a força da picape com o conforto de um carro de passeio, está saindo por R$141.990,00.
Já na categoria dos SUVs, o objeto de desejo é o Fiat Fastback Limited (LTD). O modelo, que aposta em design cupê e alta performance, está com o preço fixado em R$ 162.900,00. Além do valor promocional, a concessionária oferece um bônus na avaliação do veículo usado na troca.
Fechando as oportunidades para a família, o sedan Fiat Cronos Drive 1.3 aparece como a opção racional de espaço e economia, ofertado por R$ 109.490,00.
Serviço
A campanha "Natal de Oportunidades" já está em vigor e segue válida até o dia 31 de dezembro nas concessionárias Mônaco Veículos de Belém e Ananindeua.
Os interessados podem agendar um test drive e conferir as condições de financiamento diretamente nas lojas ou pelos canais de atendimento.
Mônaco Veículos Belém
Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - Umarizal - Belém-PA
0800 000 3148
Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 7.5 - Parque Verde, Belém- PA
0800 000 3148
Mônaco Veículos Ananindeua
BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA
0800 000 3148
Mônaco Veículos Altamira
Av. Alacid Nunes, 3412 - Premem - Altamira - PA
0800 000 3148
