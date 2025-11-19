Seu usado vale mais: Mônaco Veículos une COP30 e Esquenta Black com supervalorização na troca

Em um momento de grande visibilidade para a capital paraense, sede da COP30, os consumidores ganham uma nova oportunidade para trocar de carro com condições especiais. A Mônaco Veículos, concessionária Fiat de referência no estado, anunciou a prorrogação de sua campanha "Esquenta Black", que une o clima da Black Friday ao evento global.

O grande destaque da ação é o foco na troca do veículo: a Mônaco Veículos garante a supervalorização do carro usado do cliente, facilitando a aquisição de um modelo Fiat zero km.

Bônus imediatos para o cliente

O que tem chamado a atenção dos consumidores é o "combo" de vantagens. Além de garantir a melhor avaliação do seu usado na negociação, o cliente conta com as facilidades de financiamento com entrada zero e entrada parcelada no cartão de crédito com taxa de 1.59%. E ainda tem mais, ao fechar negócio durante o período da campanha, os compradores saem da concessionária com tanque cheio e emplacamento grátis.

A condição é válida para toda a linha Fiat, incluindo modelos sucesso de vendas como o Fiat Argo, ideal para a mobilidade urbana, e a incrível e robusta Fiat Strada.

Os interessados devem procurar a Mônaco Veículos ou agendar um test drive no 0800 000 3148 até a próxima semana, dia 22 de novembro.

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - UMARIZAL - Belém-PA

0800 000 3148

Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 7.5 - Parque Verde, Belém- PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA

0800 000 3148