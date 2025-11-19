Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Seu usado vale mais: Mônaco Veículos une COP30 e Esquenta Black com supervalorização na troca

Concessionária facilita a aquisição de um modelo Fiat zero km

Conteúdo sob responsabilidade da Mônaco Veículos
fonte

Condição é válida para toda a linha Fiat, incluindo modelos sucesso de vendas (Divulgação/Mônaco Veículos)

Em um momento de grande visibilidade para a capital paraense, sede da COP30, os consumidores ganham uma nova oportunidade para trocar de carro com condições especiais. A Mônaco Veículos, concessionária Fiat de referência no estado, anunciou a prorrogação de sua campanha "Esquenta Black", que une o clima da Black Friday ao evento global.

O grande destaque da ação é o foco na troca do veículo: a Mônaco Veículos garante a supervalorização do carro usado do cliente, facilitando a aquisição de um modelo Fiat zero km.

Bônus imediatos para o cliente

O que tem chamado a atenção dos consumidores é o "combo" de vantagens. Além de garantir a melhor avaliação do seu usado na negociação, o cliente conta com as facilidades de  financiamento com entrada zero e entrada parcelada no cartão de crédito com taxa de 1.59%. E ainda tem mais, ao  fechar negócio durante o período da campanha, os compradores saem da concessionária com tanque cheio e emplacamento grátis.

A condição é válida para toda a linha Fiat, incluindo modelos sucesso de vendas como o Fiat Argo, ideal para a mobilidade urbana, e a incrível  e robusta Fiat Strada.

Os interessados devem procurar a Mônaco Veículos ou agendar um test drive no 0800 000 3148  até a próxima semana, dia 22 de novembro.

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - UMARIZAL - Belém-PA

0800 000 3148

Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 7.5 - Parque Verde, Belém- PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA

0800 000 3148

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

Cop30

esquentablack

monacooliberal2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda