Na Terra do Tio Sam: conheça os 5 jogadores brasileiros que atuam na Major League Soccer (MLS)

Nos primórdios do futebol brasileiro, a cada ano os jogadores brasileiros eram perdidos para a Europa. Bastava se destacar no Brasil, que os Europeus levavam os atletas. Porém há alguns anos, a disseminação do futebol fez com que não somente acontecesse o movimento contrário, mas também com que os jogadores brasileiros migrassem para outros polos de desenvolvimento de futebol.

Os Estados Unidos têm sido um desses polos, investindo bastante em seus clubes, os americanos não só estão levando estrelas perto da aposentadoria, mas também estão investindo em jovens jogadores, ou seja, levam as estrelas para promover o campeonato e as jovens apostas já pensando no futuro, algo como um plus.

Contudo, o nosso assunto não é sobre palpite, mas sim sobre algo que já se trata de uma realidade. Sendo assim,trouxemos cinco brasileiros que estão abrilhantando a Major League Soccer (MLS), nos EUA. Confira!

Rafael Navarro

O atacante foi emprestado pelo Palmeiras para o Colorado Rapids na última temporada e marcou um gol em 10 jogos. Sua permanência no clube norte-americano ainda é incerta, já que pertence ao verdão, apesar de ser um jogador que o clube paulista pretende sim negociar de forma definitiva, esperando apenas manifestação por parte da equipe norte americana.

Evander

O ex-Vasco chegou ao Portland Timbers na última temporada e rapidamente se adaptou ao futebol norte-americano, marcando 11 gols em 29 jogos em seu primeiro ano no país.O jogador vem se destacando tanto no time, que obteve diversas sondagens de clubes brasileiros, inclusive recebendo uma proposta oficial do Flamengo.

Talles Magno

Revelado pelo Vasco, o atacante de 21 anos desembarcou nos Estados Unidos em 2021 para defender o New York City FC. Por lá tem bons números e é um dos destaques da equipe.

Jean Mota

O meia tem a honra de atuar ao lado do Barcelona, quer dizer: de Lionel Messi, Luizito Suarez e Busquets no Inter Miami. Vai para sua terceira temporada pelo clube. No calendário passado, ajudou com quatro assistências.

Leo Chú

Cria da base do Grêmio, o ponta defendeu o Ceará antes de se transferir para a MLS. Assinou com o Seattle Sounders em 2021 e já vai para sua quarta temporada pelo clube.

Recém-chegado

O mais novo brasileiro a chegar por lá, após se destacar também no Vasco, como alguns da nossa lista, foi o Gabriel Pec, que teve sua venda confirmada pelo clube carioca para o famoso Los Angeles Galaxy para essa temporada 2024.