Mulheres que inspiram: o crescimento e desenvolvimento de carreiras na Hydro

Neste 8 de março, a Hydro celebra junto com todas as mulheres o Dia Internacional da Mulher. Uma data para comemorar as conquistas sociais, culturais, econômicas e políticas das mulheres. E, ao mesmo tempo, para reforçar o compromisso com a equidade de gênero e a valorização do público feminino.

O compromisso da Hydro com a valorização da mulher vai além da celebração desta data comemorativa. A equidade de gênero é um dos pilares da agenda de diversidade e inclusão da empresa. Uma estratégia que ganha vida com ações práticas, como o desenvolvimento da carreira feminina e processos seletivos afirmativos, que contribuem para o aumento da quantidade e representatividade deste grupo social.

Um exemplo disso é a trajetória de Vanessa Raymond, líder de finanças estratégicas, que ingressou na Hydro aos 22 anos como trainee, no Pará, e hoje possui uma carreira internacional. Vanessa é paraense, mas há 11 anos mora em Oslo, na Noruega, e ocupa um cargo de liderança, após progredir internamente na empresa. Ela conta que foi uma das primeiras brasileiras a ter essa oportunidade e que se orgulha da história que trilhou na empresa.

Vanessa Raymond é líder de finanças estratégicas da Hydro (Divulgação/Hydro)

“Entrei através do programa trainee e hoje é muito satisfatório poder liderar pessoas de diversos países, culturas, gêneros e idades. Consigo usar minha vasta experiência na área de finanças e aplicar em projetos multidisciplinares de melhorias e automação de processos, testar novas tecnologias de inteligência artificial, além de colaborar com nossos parceiros de negócios e entregar serviços de qualidade”, conta Vanessa.

O jogou mudou também para Sabrina Navarro, gerente sênior de projetos de tecnologia, que iniciou a carreira em 2003, 22 anos atrás. Na época, era a única mulher contratada na área de controladoria. Sabrina deixou o estado do Pará, e atualmente mora em Chicago, nos Estados Unidos. Ela inspira outras mulheres a acreditarem em si mesmas.

“Sigam adiante, no tempo de vocês e com paciência. Façam sempre o melhor, com amor, respeito e dedicação. Busquem conhecimento e tenham empatia. Estabeleçam metas e trabalhem para superá-las. Mantenham um equilíbrio físico e mental. Evitem os extremos, mas sejam incansáveis na busca dos seus sonhos. Se eu consegui, todas vocês certamente conseguirão também”, comenta Sabrina.

A gerente sênior, Sabrina Navarro, iniciou a carreira na Hydro em 2003 (Divulgação/Hydro)

Quem também mostra a força da mulher há 11 anos na Hydro é Priscila Amaral, parceira de negócios de RH em Barcarena, no Pará. “Estar aqui hoje significa muito para mim, representar tantas mulheres trabalhadoras, mães atípicas e paraenses. Me sinto inspirada em trabalhar em uma empresa que reconhece a minha história. Tenho muito orgulho de fazer parte da família Hydro”, diz Priscila.

Assim como Vanessa, Sabrina e Priscila, há várias outras mulheres que vivenciam a jornada de progressão e desenvolvimento na carreira na Hydro. A empresa estabeleceu, em nível global, a meta de atingir 25% de mulheres no quadro de pessoas até o fim de 2025. Além disso, fortaleceu as iniciativas para apoiar o desenvolvimento de suas carreiras, criando oportunidades e incentivando o crescimento. Este eixo está diretamente ligado ao compromisso de ampliar o efetivo de mulheres em posições de liderança e de especialistas.

Uma das ações mais recentes da empresa foi o lançamento, em janeiro de 2025, do programa de aceleração de carreira feminina, que busca aumentar a representatividade feminina em cargos de liderança de forma sustentável, com foco tanto em líderes de pessoas quanto em carreiras técnicas.

As participantes terão à disposição mentoria, trilhas de desenvolvimento personalizadas, treinamentos técnicos e eventos de networking. Com iniciativas como essa, a Hydro reafirma seu compromisso com a equidade de gênero, criando um ambiente onde todas as mulheres têm a oportunidade de alcançar seu máximo potencial na carreira.

Hoje, Dia Internacional da Mulher, a homenagem vai para todas as profissionais que fazem a diferença e que, com coragem para tomar atitudes ousadas, ajudam a construir um ambiente de trabalho mais inclusivo e igualitário. Que histórias como as da Vanessa, Sabrina e Priscila continuem inspirando e fortalecendo a presença feminina, mostrando que competência, liderança e inovação não têm gênero.

A Hydro segue comprometida em apoiar o desenvolvimento de suas carreiras, criando oportunidades e incentivando o crescimento. Que essas histórias sejam apenas o começo de muitas outras que ainda serão escritas. Afinal, quando elas crescem, o jogo muda para melhor.