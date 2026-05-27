MPA assina acordo com Prefeitura de Bragança para fortalecer setor pesqueiro no nordeste do Pará

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Prefeitura de Bragança, no nordeste paraense, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da pesca e ampliar ações de regularização e capacitação no município. A assinatura ocorreu na sede do ministério, em Brasília, com a presença do prefeito Mário Júnior e integrantes da comitiva bragantina.

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o acordo prevê ações voltadas à regularização de pescadores e embarcações, além da capacitação de servidores municipais sobre políticas públicas ligadas ao setor pesqueiro.

O ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, afirmou que a parceria busca melhorar a qualidade do pescado e ampliar a geração de renda para trabalhadores da pesca na região. De acordo com ele, o ministério irá apoiar o município com capacitações técnicas e compartilhamento de dados para fortalecer as atividades pesqueiras locais.

Durante o encontro, o prefeito de Bragança destacou que o município pretende se tornar referência regional no setor. Segundo a gestão municipal, Bragança possui atualmente mais de 3,6 mil pescadores cadastrados e busca ampliar sua produção pesqueira nos próximos anos.

A Prefeitura também informou que o trabalho desenvolvido pretende alcançar outros municípios da região, ampliando ações de regularização de pescadores, embarcações e aquicultores.

O fortalecimento da pesca tem sido tratado como uma das prioridades econômicas da região bragantina, considerada estratégica para o setor pesqueiro do Pará. Nos últimos anos, Bragança também passou a integrar iniciativas estaduais voltadas ao ordenamento pesqueiro e à pesca sustentável no Rio Caeté.