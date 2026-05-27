Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

MPA assina acordo com Prefeitura de Bragança para fortalecer setor pesqueiro no nordeste do Pará

Acordo prevê ações voltadas à regularização de pescadores

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança
fonte

Parceria tem o objetivo de melhorar a qualidade do pescado (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Prefeitura de Bragança, no nordeste paraense, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da pesca e ampliar ações de regularização e capacitação no município. A assinatura ocorreu na sede do ministério, em Brasília, com a presença do prefeito Mário Júnior e integrantes da comitiva bragantina.

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o acordo prevê ações voltadas à regularização de pescadores e embarcações, além da capacitação de servidores municipais sobre políticas públicas ligadas ao setor pesqueiro.

O ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, afirmou que a parceria busca melhorar a qualidade do pescado e ampliar a geração de renda para trabalhadores da pesca na região. De acordo com ele, o ministério irá apoiar o município com capacitações técnicas e compartilhamento de dados para fortalecer as atividades pesqueiras locais.

Durante o encontro, o prefeito de Bragança destacou que o município pretende se tornar referência regional no setor. Segundo a gestão municipal, Bragança possui atualmente mais de 3,6 mil pescadores cadastrados e busca ampliar sua produção pesqueira nos próximos anos.

A Prefeitura também informou que o trabalho desenvolvido pretende alcançar outros municípios da região, ampliando ações de regularização de pescadores, embarcações e aquicultores.

O fortalecimento da pesca tem sido tratado como uma das prioridades econômicas da região bragantina, considerada estratégica para o setor pesqueiro do Pará. Nos últimos anos, Bragança também passou a integrar iniciativas estaduais voltadas ao ordenamento pesqueiro e à pesca sustentável no Rio Caeté.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

setorpesqueiro

acordo

panoramadebraganca2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda