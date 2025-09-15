Capa Jornal Amazônia
Mônaco Veículos lança campanha 'Cliente Campeão' com preços de fábrica e bônus de até 18 mil reais

Campanha seguirá até o dia 20 de setembro

Conteúdo sob responsabilidade da Mônaco
fonte

Concessionária Mônaco preparou uma semana de ofertas especiais para os clientes (Divulgação/Mônaco)

Em uma ação que celebra seus clientes, a Mônaco Veículos promove, a partir desta segunda-feira (15), a campanha "Cliente Campeão". Com o mote "Aqui, a torcida é pra você sair de Fiat 0km", a concessionária preparou uma semana de ofertas especiais para alguns dos modelos mais desejados da marca.

Goleada de ofertas para o cliente campeão

Durante a campanha, que seguirá até o dia 20 de setembro, os clientes encontrarão condições exclusivas. A Fiat Toro Volcano 1.3 Turbo Flex 2025 está sendo ofertada com preço de fábrica, por apenas R$169.990,00.

Para os fãs da picape líder de vendas no Brasil, a Fiat Strada Ultra Flex conta com condições imbatíveis e pronta entrega, uma oportunidade para quem não quer esperar para ter o seu carro novo.

Outro destaque é o SUV Coupé, Fiat Fastback Audace, que está com um bônus de R$18 mil na troca de um veículo usado, facilitando a aquisição do modelo.

Café especial para o cliente campeão

Para celebrar a semana de ofertas e receber os clientes em grande estilo, a Mônaco Veículos convida a todos para um café da manhã especial no sábado, dia 20 de setembro, a partir das 9h da manhã. O evento acontece simultaneamente em todas as concessionárias.

Mônaco Veículos Belém
Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - UMARIZAL - Belém-PA
0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua
BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA
0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira-PA

0800 000 3148

