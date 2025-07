Mônaco Veículos oferece bônus de até R$ 25 mil na troca por um Fiat zero

Para quem está planejando trocar de carro, chegou a oportunidade de garantir um Fiat zero com a campanha Fiat na Garagem da Mônaco Veículos. A iniciativa, que acontece até o dia 19 de julho, foca em uma supervalorização do veículo usado do cliente, que pode garantir um bônus de até R$25 mil na compra de um carro 0km.

A campanha oferece condições especiais com bônus atrativos em três dos modelos mais procurados da Fiat. As ofertas são válidas para todas as concessionárias Mônaco Veículos no Pará.

Um dos principais atrativos da ação promocional é o Fiat Fastback Audace. O premiado SUV Coupé, que se destaca pelo design arrojado e um dos maiores porta-malas da categoria, está com um bônus de R$25.000 na troca por um veículo usado.

Outra grande oportunidade é o Fiat Pulse Audace. O SUV compacto, que combina tecnologia, performance do motor turbo e agilidade para o dia a dia, conta com um bônus especial de R$10.000 na avaliação do usado. Para quem precisa da força e versatilidade de uma picape robusta, a Fiat Toro Volcano também participa da campanha com um bônus de R$11.000 na troca.

A Mônaco Veículos destaca que a campanha é ideal para quem busca fazer um negócio inteligente, utilizando seu veículo atual para facilitar a compra de um modelo novo. A avaliação do usado é feita na própria concessionária, de forma rápida e transparente, garantindo a comodidade do cliente.

Os interessados devem se apressar, pois as condições especiais da campanha são válidas somente até o dia 19 de julho ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, visite a Mônaco Veículos mais próxima.

Confira os endereços e contatos das unidades da Mônaco Veículos:

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - Umarizal - Belém-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA0800 000 3148