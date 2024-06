Mineroduto: uma solução segura e sustentável

Solução pioneira para o transporte de bauxita no mundo, segura e eficiente para levar a matéria-prima do alumínio de onde é extraída por 244 km até o refino em outro município, destacando a Hydro como referência em tecnologia, segurança e sustentabilidade no processo de mineração.

Tendo a sustentabilidade como um pilar, a Hydro mantém rígidos padrões de controle, monitoramento e prevenção para minimizar a pegada de carbono e preservar a biodiversidade e o bem-estar das comunidades vizinhas. A companhia tem a missão de reduzir em 30% as emissões de carbono das suas operações até 2030 e se tornar carbono neutro em 2050, entregando volumes de alumínio mais sustentável em escala industrial. Por isso, investe em tecnologias e estruturas eficientes como o mineroduto, que causam o menor impacto possível nas regiões onde está presente.

Minerodutos evitam a sobrecarga e deterioração das rodovias (Divulgação/Hydro)

Sustentabilidade e impacto social

A Hydro tem o compromisso de criar uma sociedade mais viável, melhorando a qualidade de vida das comunidades por meio de parcerias estratégicas focadas no desenvolvimento sustentável do estado do Pará.

O cuidado com as pessoas e com o meio ambiente está presente ao longo do mineroduto, por meio de estratégias baseadas em quatro importantes pilares:

Educação e habilidades:

Investimentos em iniciativas de educação de formação tradicional e de qualificação profissionalizante para o crescimento dos níveis educacionais da população local.

Moradores de municípios paraenses recebem cursos profissionalizantes ao longo dos últimos anos por meio do Programa de Capacitação Profissional da Hydro (Divulgação/Hydro)

“Estou com 59 anos e nunca achei que conseguiria fazer um curso desses que vai me ajudar tanto em casa quanto profissional” - Maria de Fátima Correia, moradora da comunidade do Jambuaçu e aluna do Programa de Capacitação Profissional.

Hydro investe em projetos de conservação da Amazônia, como o Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade Brasil com universidades locais (Divulgação/Hydro)

Biodiversidade:

Investimentos no desenvolvimento do conhecimento técnico e dos saberes locais do bioma amazônico com apoio de universidades paraenses às iniciativas de restauração e conservação da biodiversidade.

Qualidade de vida:

Investimentos em iniciativas com foco em saneamento, inclusão e bem-estar social para a promoção do acesso de qualidade aos serviços básicos locais pelas comunidades.

Cadeia de valor:

Investimentos em iniciativas de geração de renda, empregabilidade e cadeia de valor para estímulo do empreendedorismo e abertura de negócios locais sustentáveis, que valorizem as potencialidades dos territórios.

Em todo seu ciclo produtivo, a Hydro valoriza a importância de ser um bom vizinho para as comunidades, entendendo que o crescimento da empresa está totalmente ligado ao sucesso das comunidades. A Hydro acredita que para enfrentar os desafios globais o mundo precisa produzir e consumir de novas maneiras. Por isso, colabora com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, fornecendo soluções circulares, como o mineroduto, e investe na produção um alumínio mais verde, com aumento do uso de energias renováveis.