Hydro investe mais de R$ 8,8 bi para garantir operação sustentável e produção de alumínio mais verde

Descarbonização, reflorestamento de áreas mineradas, aumento da produção e do consumo de energias renováveis, e responsabilidade com uma economia cada vez mais circular. É por meio de ações como essas que a Hydro, líder global em alumínio e energia renovável, está investindo em tecnologias inovadoras para uma operação mais sustentável. Para produzir um alumínio mais verde, foram investidos pela companhia, desde 2022, mais de R$8,8 bilhões em áreas dedicadas a cuidar do clima e do meio ambiente.

“A Hydro possui meta global de reduzir em 30% as emissões de CO2 até 2030 e neutralizar as emissões de carbono até 2050. Neste sentido, as operações do Brasil têm papel estratégico”, destaca Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil.

Segundo Carlos Neves, vice-presidente de operações de bauxita e alumina da Hydro, a meta da empresa é produzir um alumínio cada vez mais verde. "Atuamos em diferentes frentes para aumentar nossa eficiência de forma sustentável. Estamos mudando nossa matriz energética, adotando novas técnicas para impulsionar ainda mais o reflorestamento das nossas áreas e apoiando pesquisas sobre a biodiversidade na Amazônia. E não vamos parar por aí, pois temos um compromisso com o planeta e com as gerações futuras", afirma Carlos Neves.

Energia renovável e descarbonização

Com estratégia integrada, a Hydro investe R$7,5 bilhões em geração de energia renovável com parque solar e eólico. Por meio da Hydro REIN, braço da empresa com foco em energia renovável, três projetos estão em andamento, sendo dois deles focados em energia solar (Boa Sorte e Mendubim) e o terceiro em energia eólica (Ventos de São Zacarias).

Boa Sorte e Mendubim vão garantir, respectivamente, energia limpa à Albras, maior produtora de alumínio primário do Brasil, e à Hydro Alunorte, refinaria de alumina da Hydro. Já o Ventos de São Zacarias é um projeto que será construído em um dos maiores parques eólicos da América Latina e atenderá a Hydro Paragominas e também a Alunorte.

Usina Solar Boa Sorte vai fornecer 925 GWh de energia à Albras de 2025 a 2044 (Divulgação/Hydro)

A mudança da matriz energética da Hydro Alunorte tem um papel crucial para que a Hydro atinja as metas globais de descarbonização. Por isso, a empresa também está substituindo o óleo combustível utilizado na refinaria por gás natural. Com o investimento de R$1,3 bilhão, a previsão é atingir 100% de conversão ainda este ano. A Alunorte já é uma das refinarias mais eficientes no consumo de energia do mundo, destacando-se entre as 25% mais eficientes em baixa emissão.

Hydro investe R$1,3 bilhão para substituir o óleo combustível da Hydro Alunorte por gás natural (Divulgação/Hydro)

Em 2022, a Hydro Alunorte também investiu R$42 milhões em uma nova caldeira elétrica, a maior disponível no mundo. Mais duas estão previstas para entrarem em operação ainda este ano. Juntos, os projetos de gás natural e das caldeiras, além de outras iniciativas de eficiência energética, devem reduzir em 35% as emissões de carbono da refinaria.

A utilização da biomassa a partir do caroço de açaí, cuja polpa é consumida em larga escala no Pará, também está sendo estudada pela Hydro Alunorte. O objetivo é identificar a viabilidade do uso do caroço de açaí como combustível para as caldeiras da refinaria, em substituição ao carvão. Com investimento de R$500 mil somente em pesquisa, o projeto é realizado em parceria com a Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Preservação da biodiversidade

Drone auxilia na dispersão de sementes nutritivas para reflorestar áreas mineradas (Divulgação/Hydro)

A Hydro Paragominas é a primeira mineradora de bauxita no Brasil a dar escala à reabilitação ambiental com uso de drones na Amazônia brasileira. Com investimento de mais de R$ 2,7 milhões, a iniciativa, em parceria com a startup franco brasileira Morfo, avalia o solo através de imagens de satélite e drone, analisa as amostras em laboratório, identifica espécies nativas que possuem mais chances de sucesso de germinar e, então, auxilia na dispersão de sementes juntamente com uma cápsula nutritiva. Com um único drone, pode-se dispersar 180 cápsulas e sementes das múltiplas espécies por minuto.

Desde 2009, mais de 3 mil hectares já foram reflorestados pela Hydro Paragominas. Somente em 2023, foram reabilitados cerca de 328 hectares na região da mina. A região também tem sido um laboratório de análises científicas sobre técnicas de recuperação florestal de áreas mineradas. Por meio do BRC - Biodiversity Research Consortium (Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade Brasil - Noruega), criado há 10 anos, a Hydro investe em pesquisas de conservação da fauna e da flora amazônica.

10 anos do Consórcio BRC: 26 projetos aprovados e engajamento de 220 pesquisadores (Divulgação/Hydro)