Dicas para decorar e refrescar o seu lar neste verão

O Pará é um estado de clima tropical, o que faz com que durante a maior parte do ano as temperaturas fiquem elevadas em todas as regiões. Mas é no verão amazônico que os termômetros de fato registram os recordes de calor e os dias ensolarados são um convite para repensar a decoração da casa a fim de dar a ela um toque de frescor e suavidade.

Confira a seguir dicas de decoração que trarão modernidade e frescor para o seu lar!

1- Tecidos e materiais

Para dar um ‘chega pra lá’ no calor, você pode começar utilizando tecidos mais apropriados para a estação. Para isso, invista em tecidos e materiais naturais que são a cara dos dias quentes: vime, juta, madeira, algodão e linho.

2- Vasos

Com ou sem plantas, os vasos certamente fazem parte da decoração de verão. Procure mesclar versões grandes e pequenas, neutras e coloridas para uma composição contemporânea e divertida. Dessa forma, os vasos podem ficar desde a sala de estar até em opções mini para o banheiro.

3- Floreiras

Para completar o visual aberto para o ar livre, a floreira é um item ideal para decorar. Além da sua função original, você pode utilizá-la para apoiar outros objetos de uso frequente e levá-la para outros ambientes. Modelos coloridos podem ser o toque de energia que o cômodo precisa para entrar no clima de verão.

4- Cortinas leves

Enquanto no inverno as cortinas mais grossas ajudam a manter a casa aquecida, no verão suas versões em tecidos leves filtram os raios solares. Modelos nas cores branca e bege são ideais para uma composição neutra, reforçando um ambiente leve e refrescante.

5- Cadeiras e bancos

Durante o período mais quente do ano, cadeiras e bancos chegam a ser mais confortáveis no calor, isso porque sofás, poltronas e puffs podem esquentar quando nos sentamos Há também espaço para redes, ideais para uma leitura ou mesmo um cochilo no fim de tarde nas férias.

6- Acessórios de mesa

Enquanto isso, na mesa posta a decoração de verão chega em detalhes. As cores são mais vibrantes e as estampas são sempre bem-vindas. Você pode criar padrões com copos, taças, pratos e acessórios para servir, que certamente vão combinar com as refeições favoritas da temporada de calor.

