Confira 4 dicas para tornar a área externa mais aconchegante

Planejar o estilo e a decoração requer a valorização de cada canto do lar. O décor para salas, quartos, cozinhas e outros espaços acaba se tornando prioridade, enquanto que varandas, terraços, jardins, quintais e sacadas muitas vezes ficam em segundo plano. Pensando nisso, é importante que as áreas externas também ganhem um toque de estilo.

Veja algumas dicas para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar a esses ambientes da sua casa.

1. Valorize o verde

As áreas externas são locais ideais para oferecer aquele clima de ar livre e descontração. Por isso, explorar o verde é essencial para tornar o ambiente mais acolhedor e atrativo.

Dependendo do espaço disponível, é possível instalar alguns vasos de plantas do seu gosto ou mesmo um jardim vertical. Além de compor uma espécie de refúgio pessoal em meio ao concreto da cidade, as plantas dão mais vida à sua área externa e melhoram a qualidade e a circulação do ar no local.

2. Escolha dos móveis

Os móveis que vão compor o espaço também têm um papel essencial. A escolha deve ser orientada pelo estilo de decoração que você deseja imprimir à residência por completo e a função específica da área externa.

Decoração com móveis ajuda a promover conforto para os moradores e convidados (Pexels)

Uma tendência atual é o conceito de varanda gourmet, que cria um espaço descontraído e de lazer para receber familiares e amigos em torno de uma boa refeição. Nesse caso, alguns itens como churrasqueira, cooktop, geladeira, mesas e cadeiras fazem toda a diferença para dar funcionalidade à área.

Em áreas maiores, como quintais e terraços, é importante pensar na disposição dos moveis a fim de facilitar a circulação de pessoas, além de dispor de um local adequado com mesas e cadeiras confortáveis para receber e servir os convidados ou ainda itens, como poltronas, espreguiçadeiras, almofadas, tapetes e outros.

3. Iluminação

Outro aspecto fundamental para a área externa é pensar na iluminação adequada. Antes de tudo é preciso atenção com os quesitos de segurança nas instalações para evitar curtos ou qualquer outro problema, especialmente com crianças. Além disso, um bom projeto leva em conta a necessidades de pontos de iluminação em diálogo com estratégias de paisagismo e conforto visual.

Em relação aos itens, há hoje no mercado diversas opções de luminárias com baixa emissão de calor, menor consumo de energia e resistentes à incidência da luz solar, chuvas e ventos fortes. Esses produtos são ideais para serem usados, por exemplo, na iluminação da vegetação, em piscinas, espelhos d’água ou para criar um varal de lâmpadas coloridas, que tornam o ambiente mais bonito, intimista e aconchegante.

Áreas externas são bons espaços para explorar o verde e o contato com a natureza (Pexels)

4. Pintura

Por fim, a pintura também tem um papel importante no conjunto da decoração de uma área externa. A vantagem é que nesses espaços é possível explorar cores com tons mais vibrantes, que se destacam em meio a móveis e acessórios mais rústicos e sóbrios ou que combinam com materiais em diferentes texturas, como azulejos e tijolos.

Com isso, a área externa ganha uma personalidade própria que valoriza a casa e os bons momentos que se desfruta nesses espaços. As melhores opções de móveis, vasos e outros objetos para decorar a área externa de sua residência, você encontra no Magazan Casa. Clique aqui e saiba mais.