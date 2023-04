Leal Moreira lança novo empreendimento, o Torre Maranello

A Leal Moreira lançou o seu 46º empreendimento, o Torre Maranello, na última segunda-feira (03). Para este evento, uma programação completa foi realizada no restaurante Famiglia Sicilia. Foi um momento de comemorações, para esta que é mais uma obra inovadora da construtora.

Dando início à programação, uma palestra foi ministrada para convidados por Carlos Ferreirinha, consultor do mundo premium e mercado de luxo. Igor Moreira, diretor executivo, e André Moreira, diretor de planejamento e marketing, também apresentaram o Torre Maranello ao público.

Carlos Ferreirinha, consultor do mundo premium e mercado de luxo, deu inicio ao evento (Divulgação / Leal Moreira)

Durante a noite, a programação seguiu para clientes e parceiros em um jantar harmonizado por Angela e Fabio Sicilia.

O Torre Maranello conta com apartamentos de 232 a 464m², com 4 suítes e o conceito inovador de casas suspensas, trazendo todo o aconchego e conforto de uma casa com a praticidade, estrutura e segurança de um condomínio vertical. Os apartamentos possuem living e varanda gourmet com pé-direito duplo, backyard interligado na cozinha, suíte máster com ofurô na sacada, além de piscina privativa na varanda gourmet.

André Moreira, diretor de planejamento e marketing da construtora Leal Moreira, apresentou a mais nova aposta de arquitetura à Belém (Divulgação/ Leal Moreira)

A Torre, inovadora, além de ter área de lazer completa, com quadra de beach tennis, quadra coberta de tênis e quadra poliesportiva, conta com fachada verde e um sistema de sustentabilidade e de conexão sustentável, aproveitando recursos da natureza em benefício do próprio empreendimento.

