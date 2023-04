Modernidade e sofisticação: conheça o Torre Maranello, a nova entrega da Leal Moreira

Com um conceito inovador de casas suspensas, o Grupo Leal Moreira promete revolucionar a moradia na ‘Cidade das Mangueiras’ com o Torre Maranello. O empreendimento une modernidade, sofisticação e conceitos de sustentabilidade no coração do bairro do Umarizal.

O Maranello possui projeto de decoração assinado pela arquiteta Larissa Chady, e conta com diferenciais como pé-direito duplo no living e na varanda, backyard e com uma piscina privativa e ofurô na suíte master. E para lazer e diversão, nas áreas comuns do edifício, os condôminos podem desfrutar de excelentes opções como a quadra de beach tennis e quadra coberta de tênis. Um projeto com diversas inovações, uma evolução na transformação de apartamentos em casas.

O Torre Maranello conta com boas opções de lazer (Divulgação/ Leal Moreira)

Outro ponto que merece destaque é a sustentabilidade que faz parte do projeto, ou seja, a sofisticação não entra em atrito com a natureza, e conta com os seguintes itens:

- Fachada verde;

- Reaproveitamento das águas das chuvas para irrigação das floreiras;

- Placas solares que geram energia para a área condominial;

- Sensor de presença e luminárias em Light-Emiting Diode (LED) nas áreas comuns, contribuindo para a diminuição do consumo de energia;

- Ponto para abastecimento de veículos elétricos;

- Área destinada para a coleta seletiva do lixo.

O Torre Maranello possui apartamentos de 232m² a 464m², com quatro suítes, sendo uma delas na categoria master. Também possui um quintal interligado à cozinha, hall social exclusivo, living e varanda gourmet, além de piscina privativa na varanda.

Para conhecer mais sobre o Torre Maranello e os empreendimentos da Leal Moreira, clique aqui.