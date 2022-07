Conheça as vantagens de morar no bairro de Batista Campos

A boa localização é um fator determinante que deve ser levado em conta na hora de adquirir um imóvel. As vias de acesso no entorno, os serviços disponíveis na região e os recursos de infraestrutura urbana são alguns aspectos importantes que valorizam um empreendimento. Em Belém, o bairro de Batista Campos é uma área privilegiada nesses e outros quesitos.

Um dos atrativos para morar em Batista Campos está relacionado às inúmeras facilidades que o bairro oferece. Shopping center, supermercados e farmácias 24 horas, bancos, comércios variados, escolas, faculdades, centros culturais, bares e restaurantes para todos os gostos estão a poucos passos de distância.

As floreiras na fachada do Torre Noir trazem o verde para dentro dos apartamentos (Divulgação / Leal Moreira)

Outro diferencial do bairro é a beleza evidenciada pela grande arborização da área. Além da cobertura vegetal presente nas vias, em Batista Campos é possível encontrar o Horto Municipal, onde há opções de lazer e recreação principalmente para o público infantil, e a Praça Batista Campos, um dos principais pontos turísticos da capital paraense. Fundada em 1904, a praça é um dos legados da belle époque em Belém como se nota em seus coretos de ferro, lagos artificiais, ornamentação com esculturas e na valorização das áreas verdes que imprimem um charme particular à região.

Essas marcas do bairro são integradas ao perfil do mais novo empreendimento da Leal Moreira na cidade. O Torre Noir surge como uma referência de “prédio verde”, envolvendo soluções de sustentabilidade em toda sua estrutura e funcionamento. O condomínio contará, por exemplo, com geração de energia solar, sensores de presença para acionamento das luminárias em áreas comuns, coleta seletiva de resíduos e sistema de reaproveitamento de águas da chuva.

Além disso, o Torre Noir inova com a proposta de fachada verde com floreiras espalhadas em todos os andares do edifício. Por conta de sua localização, na rua dos Mundurucus, entre as travessas Apinagés e Padre Eutíquio, o projeto também uma vista privilegiada da região, que pode ser contemplada em áreas comuns, como o salão de festas, o lounge da piscina e o espaço fitness. Com isso, a ideia é trazer a praça para dentro do apartamento e envolver o prédio com dinâmica e as características do seu entorno, proporcionando assim um ambiente muito mais harmônico.

O Torre Noir conta ainda com uma vista privilegiada da praça Batista Campos nas áreas condominiais (Divulgação / Leal Moreira)

Dessa forma, os moradores terão muito mais contato com a natureza e mais praticidade no dia a dia, o que resulta em benefícios para o conforto e a qualidade de vida.