Belém ganha projeto com conceito prédio verde

A sustentabilidade se tornou hoje uma demanda em todas as áreas. No mercado imobiliário, as exigências por imóveis alinhados a um compromisso ambiental tem levado ao surgimento de inovações que são incorporadas em projetos mais modernos, com mais conforto e funcionalidades.O conceito de prédio verde já é uma realidade no mundo todo que atrai os clientes mais exigentes.

Para o arquiteto Ricardo Wanderley, esse tipo de empreendimento representam uma tendência importante que traz benefícios para os seus moradores e a sociedade. “Eles diminuem o impacto ao meio ambiente com técnicas e soluções para o uso racional dos recursos naturais, além do aproveitamento destes recursos para ganhos econômicos”.

Diante dessa demanda, a Leal Moreira lançou recentemente um novo empreendimento com uma série de diferenciais no quesito sustentabilidade para Belém. O Torre Noir demonstra logo na parte externa que veio para ser uma referência de prédio verde. A fachada tem florestas espalhadas em todos os andares da torre integrando a natureza com o projeto. Além disso, os vidros semirefletivos compõem um visual moderno que contribui para o isolamento térmico, a proteção solar e menor consumo de energia.

No dia a dia do imóvel, a sustentabilidade também se fará presente com o uso de diferentes técnicas e soluções que garantem a proteção do meio ambiente aliado a economia. Entre esses recursos estão: os painéis solares para geração de energia para nas áreas comuns, o reaproveitamento das águas da chuva, o acionamento de luminárias nas áreas comuns com sensores de presença, as lâmpadas em LED que são mais eficientes, além da coleta seletiva de resíduos.

A paisagem da praça Batista Campos é incorporada e valorizada pelo Torre Noir (Divulgação / Leal Moreira)

Para Ricardo Wanderley, arquiteto responsável pelo projeto do Torre Noir, essas características representam, sobretudo, melhores condições de moradia para os moradores. “O Torre Noir proporciona a interação dos moradores com a natureza, com o verde. A sensação de bem-estar e o conforto que o verde trás. Sentir a praça Batista Campos dentro de casa e sentir que seu lar faz parte dessa natureza”, destaca.

O arquiteto acrescenta ainda que esses atributos têm íntima relação com as particularidades do bairro de Batista Campos, reconhecido pelas ruas arborizadas, a grande variedade de comércios e serviços e, claro, a icônica praça. “A localização inspirou muito o conceito de sustentabilidade do empreendimento, pois permite a interação com o verde e a natureza da praça e do bairro como um todo. O Torre Noir, com suas características, vem fazer parte da paisagem urbana em sintonia com essa região”, pontua Ricardo Wanderley.

A vista para a praça, inclusive, é outro grande atrativo do Torre Noir que é envolvido por toda a ambiência do bairro, acrescentando ao local ainda mais charme e beleza.